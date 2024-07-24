Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Робот извлек осколки из взорвавшейся в Москве машины
Из взорвавшегося в столице в среду автомобиля извлекли осколки, на месте работают взрывотехники и кинологи.
Осколки извлекли с помощью специального робота, их погрузили в контейнер и увезли, передает РИА «Новости».
Специалисты также проверили другие автомобили, стоящие рядом, обследовали территорию и собрали разлетевшиеся по округе осколки.
В среду утром в Москве взорвался автомобиль, ЧП квалифицировали как покушение на убийство. Расследование передали в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве.