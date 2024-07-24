Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.3 комментария
В Турции черепахи покусали четырех человек
Antalya Hakkinda: В Турции черепахи покусали четырех человек
В провинции Анталья в Турции черепахи напали на нескольких отдыхающих, включая двух детей, пострадавшие попали в больницу, пишут турецкие СМИ.
Купавшегося в море на пляже Лара в Анталье мужчину покусала черепаха вида caretta caretta, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antalya Hakkinda.
В тот же день черепахи покусали еще троих отдыхающих на пляже Калкан, в их числе – двое несовершеннолетних.
Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.