Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.3 комментария
Задержан второй аниматор по делу о смерти участниц квеста в Махачкале
Правоохранители задержали в Махачкале второго аниматора квест-комнаты, в которой погибли из-за возгорания две девушки, сообщил Следственный комитет.
Силовики задержали второго аниматора, его также подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Его допросили в качестве подозреваемого, в скором времени будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
О задержании другого аниматора СК сообщал еще 22 июля, когда произошло ЧП. Напомним, в подвале одного из зданий в Махачкале во время игрового сеанса воспламенился бензин, две посетительницы умерли от ожогов.