Врио главы Самарской области назвал кандидатур в сенаторы от региона

Врио главы Самарской области Федорищев назвал кандидатур в сенаторы от региона

Tекст: Александра Юдина

Известно, что в список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов, передает «Коммерсант».

Как отметил профессор ВШЭ и автор информационно-аналитического Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов, президент Владимир Путин внимательно следит за регионами, он заинтересован в их динамичном и постоянном развитии.

«Поэтому в основе его кадровой политики – опора на компетентных руководителей и ротацию. Именно ротация является залогом того, чтобы проблемы не накапливались, а взгляд даже самого компетентного руководителя не замыливался», – подчеркнул он.

В этой связи эксперт отметил, что Азаров достиг существенных успехов по ряду позиций развития Самарской области, однако ситуация с застарелыми проблемами в регионе сильно обострилась в последнее время.

«Некоторые из региональных групп влияния во главу угла начали ставить не интересы развития области и служение людям, а лишь собственные амбиции и меркантильные планы», – заметил Баширов.

Профессор отметил, что новому врио губернатора Федорищеву поставлены четкие задачи, их он и выполняет с первых дней пребывания в регионе.

Кроме того, Баширов добавил, что экс-губернатор Азаров, как настоящий патриот региона и страны получил возможность помогать родной Самарской губернии.