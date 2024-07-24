Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.0 комментариев
Врио главы Самарской области назвал кандидатур в сенаторы от региона
Врио главы Самарской области Федорищев назвал кандидатур в сенаторы от региона
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев представил кандидатуры для наделения полномочиями сенатора России в случае победы на выборах главы региона, сообщает облизбирком.
Известно, что в список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов, передает «Коммерсант».
Как отметил профессор ВШЭ и автор информационно-аналитического Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов, президент Владимир Путин внимательно следит за регионами, он заинтересован в их динамичном и постоянном развитии.
«Поэтому в основе его кадровой политики – опора на компетентных руководителей и ротацию. Именно ротация является залогом того, чтобы проблемы не накапливались, а взгляд даже самого компетентного руководителя не замыливался», – подчеркнул он.
В этой связи эксперт отметил, что Азаров достиг существенных успехов по ряду позиций развития Самарской области, однако ситуация с застарелыми проблемами в регионе сильно обострилась в последнее время.
«Некоторые из региональных групп влияния во главу угла начали ставить не интересы развития области и служение людям, а лишь собственные амбиции и меркантильные планы», – заметил Баширов.
Профессор отметил, что новому врио губернатора Федорищеву поставлены четкие задачи, их он и выполняет с первых дней пребывания в регионе.
Кроме того, Баширов добавил, что экс-губернатор Азаров, как настоящий патриот региона и страны получил возможность помогать родной Самарской губернии.