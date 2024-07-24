Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.0 комментариев
Премьер Грузии увязал попытку убийства Иванишвили с терактами против Фицо и Трампа
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «едином почерке глобальных политических сил» в терактах против главы правительства Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа и возможной попытке убийства почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Все это вызывает крайнее беспокойство особенно на фоне осуществленных терактов в Словакии и Америке. Это единый почерк глобальных политических сил, – сказал он на пресс-конференции. – Кому-то не нравится позиция Грузии по военным действиям (на Украине)».
Председатель кабмина назвал «неудивительной» возможную причастность к подготовке убийства в Грузии бывших высокопоставленных чиновников правительства Грузии, которые сегодня находятся на Украине.
Ираклий Кобахидзе сказал, что «Бидзина Иванишвили является лидером нашей партии и его влияние в грузинской политике очень большое, поэтому неудивительно, почему он мог стать адресатом такого акта».
«Иванишвили является гарантом мира и развития Грузии», – отметил он.
Бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявила Служба госбезопасности Грузии 24 июля.
В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.