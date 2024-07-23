Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.13 комментариев
Британские букмекеры оценили шансы на победу Трампа на выборах
Британские букмекеры дали Трампу шансы в 63-69% на победу на выборах президента США
Возможность победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах президента США оценивается существенно выше 50%, считают букмекеры в Британии, соответствующие коэффициенты ставок появились в букмекерских конторах страны.
Коэффициент на победу Трампа составляет от 1,57 до 1,44, вероятность победы, по мнению букмекеров, от 63% до 69%, передает ТАСС.
При этом заявление действующего президента США Джозефа Байдена об отказе от президентской гонки почти не повлияло на эти показатели.
При этом коэффициенты на победу вице-президента Камалы Харрис, которую поддержал Байден в качестве кандидата от демократов, составляют от 2,75 до 2,5, шансы ее успеха на победу букмекерами оцениваются в 36-40%.
На победу супруги бывшего президента Барака Обамы Мишель также есть ставки, однако она еще не заявляла о планах по участию в президентской гонке. Ее шансы самые низкие из всех трех, они оцениваются в пределах от 1% до 7%.
Ранее Харрис собрала 100 млн долларов на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня.