Британские букмекеры оценили шансы на победу Трампа на выборах

Британские букмекеры дали Трампу шансы в 63-69% на победу на выборах президента США

Tекст: Алексей Дегтярев

Коэффициент на победу Трампа составляет от 1,57 до 1,44, вероятность победы, по мнению букмекеров, от 63% до 69%, передает ТАСС.

При этом заявление действующего президента США Джозефа Байдена об отказе от президентской гонки почти не повлияло на эти показатели.

При этом коэффициенты на победу вице-президента Камалы Харрис, которую поддержал Байден в качестве кандидата от демократов, составляют от 2,75 до 2,5, шансы ее успеха на победу букмекерами оцениваются в 36-40%.

На победу супруги бывшего президента Барака Обамы Мишель также есть ставки, однако она еще не заявляла о планах по участию в президентской гонке. Ее шансы самые низкие из всех трех, они оцениваются в пределах от 1% до 7%.

Ранее Харрис собрала 100 млн долларов на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня.