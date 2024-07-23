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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

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    23 июля 2024, 18:36 • Новости дня

    Британские букмекеры оценили шансы на победу Трампа на выборах

    Британские букмекеры дали Трампу шансы в 63-69% на победу на выборах президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах президента США оценивается существенно выше 50%, считают букмекеры в Британии, соответствующие коэффициенты ставок появились в букмекерских конторах страны.

    Коэффициент на победу Трампа составляет от 1,57 до 1,44, вероятность победы, по мнению букмекеров, от 63% до 69%, передает ТАСС.

    При этом заявление действующего президента США Джозефа Байдена об отказе от президентской гонки почти не повлияло на эти показатели.

    При этом коэффициенты на победу вице-президента Камалы Харрис, которую поддержал Байден в качестве кандидата от демократов, составляют от 2,75 до 2,5, шансы ее успеха на победу букмекерами оцениваются в 36-40%.

    На победу супруги бывшего президента Барака Обамы Мишель также есть ставки, однако она еще не заявляла о планах по участию в президентской гонке. Ее шансы самые низкие из всех трех, они оцениваются в пределах от 1% до 7%.

    Ранее Харрис собрала 100 млн долларов на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня.

    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    23 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Из-за приспущенных над Капитолием в Вашингтоне флагов США в американских соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Над Капитолием в Вашингтоне приспустили флаги США. В американских соцсетях отреагировали на это сообщениями о том, что президент США Джо Байден якобы умер.

    Пользователи соцсетей пишут, что «Байден умер». Однако, как указала американская газета Chron, флаги приспустили в память о покойной конгрессвумен Шейле Джексон Ли, передает RT.

    В свою очередь, лечащий врач Байдена заявил, что симптомы коронавируса у президента «почти полностью прошли».

    Напомним, отсутствие президента на публике на фоне его заявления об отказе от участия в выборах вызывает все больше вопросов в американском обществе. К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов Байдена подключили только по голосовой связи, без видео.

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    23 июля 2024, 03:59 • Новости дня
    Байден собрался вернуться в Белый дом

    Байден во вторник собрался вернуться на рабочее место в Белом доме

    Байден собрался вернуться в Белый дом
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из опубликованного расписания президента США Джо Байдена, во вторник он планирует вернуться на свое рабочее место в Белом доме после изоляции из-за коронавируса.

    Ожидается, что в 12.30 по местному времени (19.30 мск) Байден из дома в Делавэре отправится в Вашингтон, где примет регулярный брифинг, передает РИА «Новости».

    Politico со ссылкой на помощника вице-президента США сообщала, что переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон проведет Камала Харрис.

    Кроме того, издание сообщало, что Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

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    23 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

    Трамп заверил, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте, передает РИА «Новости».

    Также сенатор Джей-Ди Вэнс добавил, что речь идет «о реальной проблеме», ее необходимо решать.

    «Если Байден не может баллотироваться на пост президента, обратитесь к 25-й поправке, а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом», – отметил сенатор.

    Также Трамп рассказал, что у демократов «плохая политика», так как они тратят деньги на «неработающие вещи».

    Экс-президент добавил, что у демократов плохая миграционная и военная политика.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

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    23 июля 2024, 00:47 • Новости дня
    Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по Украине

    Байден делегировал Блинкену и Йеллен часть полномочий в рамках закона о поддержке Украины

    Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по Украине
    @ Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Джо Байден делегировал часть своих полномочий в рамках закона о поддержке Украины главам Госдепа и минфина США Энтони Блинкену и Джанет Йеллен.

    Речь идет о «законе о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», передает РИА «Новости».

    Как следует из сообщения Белого дома, Блинкену и Йеллен переданы полномочия, «возложенные на президента» рядом пунктов указанного закона, передает ТАСС.

    Закон включает, в частности, положение о конфискации суверенных активов России.

    Напомним, в письме, размещенном в его социальных сетях, Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США, но продолжит исполнять обязанности президента вплоть до окончания своего текущего срока. Даже после обнародования столь резонансной новости действующий глава Белого дома не появился на публике.

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    23 июля 2024, 06:36 • Новости дня
    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    AP сообщило о поддержке Харрис необходимым числом делегатов для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного числа делегатов предстоящего съезда Демократической партии, чтобы пройти формальное утверждение в качестве кандидата в президенты, сообщило Associated Press.

    По информации Associated Press, ее поддерживает 2538 делегатов при необходимом минимуме в 1976 голосов. Подчеркивается, что это не окончательный результат – выдвижение кандидатуры состоится на съезде партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа, передает ТАСС.

    При этом из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура следует, что кандидат определится в ходе электронного голосования к 7 августа. Для участия кандидаты должны собрать 300 подписей делегатов, которые были изначально отобраны для голосования. Мур заявил, что пока «ни один кандидат не получил большинства», передает РИА «Новости».

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    23 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    @ Bonnie Cash/CNP,White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис, пишет New York Post.

    «Харрис можно описать двумя словами: тупая и злобная. Это плохая комбинация», – передает ТАСС его слова.

    По данным газеты, в штабе Харрис в ответ напомнили о прошлом политика, пригрозив экс-президенту привлечением к ответственности по судебным делам.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США.

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    23 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку

    Глава Секретной службы США Читл подала в отставку

    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку на следующий день после признания в том, что попытка покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа была колоссальным провалом, сообщили американские СМИ.

    Читл сама подала в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Сообщение об отставке появилось на следующий день после того, как главу Секретной службы подвергли жесткой критике в Палате представителей США.

    В ходе этих слушаний попытку покушения на Трампа назвали крупнейшим провалом этой службы.

    Напомним, 13 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    23 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Байден по голосовой связи без видео подключился к выступлению Харрис
    Байден по голосовой связи без видео подключился к выступлению Харрис
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов подключили действующего президента страны Джо Байдена, но связь была только голосовой, без видео.

    На фоне слухов о состоянии здоровья Байдена Харрис, используя громкую связь, обратилась к президенту: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Голос, похожий на голос Байдена, дал утвердительный ответ. При этом не было видеосвязи – самого Байдена штабу и журналистам не показали, передает РИА «Новости».

    Байден сообщил, что изолировался из-за коронавируса, но «никуда не уходит» и собирается «усердно трудиться как в качестве действующего президента», так и для поддержки предвыборной кампании Харрис, передает ТАСС.

    Он назвал свое решение отказаться от участия в выборах правильным и заявил: «Несмотря на смену имени в бюллетене, наши цели не изменились». Байден подчеркнул, что у него «впереди еще шесть месяцев президентского срока».

    Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками. «Мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу», – сказала она.

    Американские СМИ и некоторые политики заявляли, что Байден должен сфотографироваться со свежей газетой или появиться на публике, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти, передает RT.

    Напомним, Байден в соцсетях сообщил о решении не участвовать в выборах президента США, он не появился на публике для объявления о снятии своей кандидатуры. Сообщается, что он находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре из-за коронавируса. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе.

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    23 июля 2024, 10:32 • Новости дня
    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США
    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    «Самый либеральный сенатор» Камала Харрис стала лучшим кандидатом для выдвижения командой действующего президента США Джо Байдена в связи с тем, что оказалась единственной среди новоявленных троцкистов либо оголтелых неолибералов, считает российский сенатор Андрей Климов.

    «Она сейчас главная надежа неолибералов всех стран, работать над ее избранием будет целая армия политактивистов, журналюг, лоббистов, PR-менеджеров, финансистов-глобалистов, кровожадных спонсоров из ВПК», – указал он в своем Telegram-канале «Русский Акцент».

    Климов отметил, что, как говорят злые языки в США, удобную для манипуляций недалекую даму американские «демократы» попробуют использовать ради победы для дальнейшего обострения военных конфликтов или старта новых военных авантюр (вроде бомбардировок Белграда Клинтоном в 1999-м или обстрелов территории России «байденскими наймитами» после февраля 2022-го).

    Также сенатор не исключил возникновения опасных для глобального мира авантюр США на Корейском полуострове, острове Тайвань или провокаций на Кавказе.

    «Тут-то как раз может пригодиться идущим ва-банк «демократам» «воинственный старичок Байден», пожелавший остаться еще на полгодика главнокомандующим ВС США», – отметил Климов.

    В заключение сенатор добавил, что в такой ситуации миру необходимо максимально сплотиться, например, на платформе БРИКС, где Москва председательствует как раз в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США. Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Харрис «злобной и тупой».

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    23 июля 2024, 06:17 • Новости дня
    Белый дом пригрозил наложить вето на проект бюджета правительства США

    Белый дом предупредил о намерении Байдена наложить вето на предложенный Палатой представителей США проект бюджета

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето, если получит на рассмотрение предложенный Палатой представителей проект бюджета правительства на 2025 финансовый год, сообщил Белый дом.

    В Белом доме высказались «категорически против» предложенного конгрессменами законопроекта «об ассигнованиях на финансовые услуги и в целом на правительство в 2025 финансовом году», передает РИА «Новости».

    Администрация утверждает, что проект нарушает соглашения Байдена с Конгрессом и что республиканцы в Палате представителей не уважают заключенные договоренности. Белый дом возмутился тем, что в документе снижены расходы на налоговую службу, систему борьбы с финансовыми преступлениями, работу Минфина и другие статьи.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.


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    22 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Демократы назвали Трампа «слишком старым» для президентства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Демократической партии США после выхода действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки назвали кандидата от республиканцев 78-летнего Дональда Трампа «слишком старым» для того, чтобы возглавить страну.

    С соответствующими утверждениями выступили член Палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн, бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс и член Палаты представителей Конгресса Максвел Фрост, передает РИА «Новости».

    Селлерс в беседе с телеканалом CNN выразил сомнение в способности Трампа проработать еще четыре года, так как ему «почти 80 лет», а Фрост назвал экс-президента США «старейшим кандидатом в истории».

    Ранее стало известно о реакции семьи и Белого дома на выход Байдена из президентской гонки.

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    23 июля 2024, 11:29 • Новости дня
    Овечкин назвал «тупостью» покушение на Трампа

    Хоккеист Овечкин назвал «тупостью» покушение на Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник хача» высказался о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, назвав преступление «тупостью».

    «Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», – приводит РИА «Новости» слова Овечкина.

    По его словам, голосовать на выборах в США он не может, потому что у него нет американского паспорта. Овечкин подчеркнул, что ему трудно судить, за кого бы он голосовал, потому что «тут американцем надо быть».

    Ранее Трамп пообещал обнародовать факты о расследовании покушения на него в случае переизбрания на пост президента США.

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    23 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты «хорошей химией»

    Трамп объяснил выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты «хорошей химией» между ними

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за «хорошей химии» между ними.

    Как заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, почему он сделал выбор в пользу Вэнса, между ними всегда была хорошая химия, передает РИА «Новости».

    «Изначально Джей-Ди не был за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо... Между нами просто автоматически случилась химия», – добавил он.

    Напомним, 18 июля Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом.

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    23 июля 2024, 14:32 • Новости дня
    Сборы на предвыборную кампанию Харрис достигли 100 млн долларов

    ABC News: Сборы на предвыборную кампанию Харрис достигли 100 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент Камала Харрис собрала 100 млн долларов на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителей ее предвыборного штаба.

    По их словам, они собрали сумму в период с середины воскресенья, когда Байден объявил о снятии своей кандидатуры, до вечера понедельника. В сборах участвовали Национальный комитет Демократической партии (НКДП) и его объединенные комитеты по сбору средств, передает ТАСС.

    Также около 58 тыс. человек подали заявку на участие волонтерами в избирательной кампании Харрис, что в сто раз превысило обычный показатель за день.

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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