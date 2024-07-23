Взрывы прогремели на Украине

Tекст: Антон Антонов

В ВСУ сообщили, что в Николаевской области сработала система ПВО. По данным украинских СМИ, взрывы в Сумской области прозвучали в районе города Шостка. Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, но позднее была отменена в большинстве регионов. Тревога продолжает действовать в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, передает ТАСС.

Напомним, пресс-служба оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одесской области Украины, где в понедельник прогремели взрывы, повреждены предприятие и складские помещения.