Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
В Николаевской и Сумской областях Украины произошли взрывы, сообщили воздушные силы ВСУ и украинские СМИ.
В ВСУ сообщили, что в Николаевской области сработала система ПВО. По данным украинских СМИ, взрывы в Сумской области прозвучали в районе города Шостка. Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, но позднее была отменена в большинстве регионов. Тревога продолжает действовать в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одесской области Украины, где в понедельник прогремели взрывы, повреждены предприятие и складские помещения.