Общественники поддержали проект Госдумы о деанонимизации Telegram-каналов с подписчиками от 1 тыс. человек

Tекст: Александра Юдина

Так, в Telegram-канал «Белый Интернет» приводит слова главы АНО Элины Сидоренко, которая утверждает, что речь идет об анонимных каналах, особенно информационной направленности, которые направлены на распространение контента на широкую аудиторию, где уместно провести аналогию с понятием «направленности умысла на распространение», используемым в уголовном праве.

«Если информация доводится до неограниченного круга лиц в доступной для них форме, это свидетельствует о публичном характере распространения. Вопрос разграничения подписчиков и «друзей» в данном случае решается довольно просто», – отметил она.

В случае же, если канал ведется публично известным лицом от своего имени, данная законодательная инициатива никак не ограничит его деятельность, подчеркивает Сидоренко. «Законопроект направлен на защиту наших граждан от неограниченно транслируемого деструктивного контента, особенно опасного для несовершеннолетних», – заметила она.

Как указал в Telegram-канале Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, никакая анонимность в сети не несет блага обычным пользователям – все преимущества от нее получают исключительно преступники, распространители фейков, экстремисты и террористы.

Он также заявил, что лидерам общественного мнения надо показывать личный пример в ведении своих информресурсов, предложив коллегам из общественных организаций, владеющих страницами на интернет-площадках, практически поддержать инициативу Госдумы о деанонимизации.

Юрист Александр Журавлев рассказал газете ВЗГЛЯД, что к вопросам деанонимизации в интернете необходимо подходить осторожно и взвешенно, соблюдая баланс между личной жизнью граждан и защитой их возможных угроз.