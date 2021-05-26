Эксперт: К идее деанонимизации в интернете надо подходить, исходя из принципа «не навреди»

К вопросам деанонимизации в интернете необходимо подходить осторожно и взвешенно, соблюдая баланс между личной жизнью граждан и защитой их возможных угроз, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. Так он отреагировал на инициативу лишить пользователей сети анонимного статуса для борьбы с киберпреступностью.

«Роскомнадзор по действующему законодательству наделен полномочиями по мониторингу соблюдения закона и может, например, блокировать сим-карты, проверять подлинность их владельцев. Также ведомство является регулятором в интернете», – напомнил Александр Журавлев, глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

Перечисленных выше полномочий недостаточно, чтобы отвечать на современные вызовы, полагает эксперт. Он указал на то, что проблема безнаказанного противоправного поведения в интернете «порождает необходимость предпринимать определенные действия по защите граждан от оскорблений в сети, кибербуллинга, фишинга, хакерских атак». По мнению Журавлева, у Роскомнадзора должны быть возможности получать сведения о пользователях, но на другой чаше весов – это приватность, личная жизнь человека, что порождает вопросы возможного злоупотребления со стороны надзорных органов и других лиц.

«Для решения этой проблемы необходимо осторожно и взвешенно подходить к созданию специального регулирования в этой части. Это означает, что при создании такого регулирования государству необходимо соблюсти баланс между личной жизнью граждан и защитой их возможных угроз», – полагает глава профильной комиссии АЮР.

Журавлев подчеркнул, что при решении такой сложной задачи не стоит впадать в крайности. «Есть разного рода направления: одни относятся к этому демократично, а другие, наоборот, исповедуют жесткий подход по примеру Китая и Индии, – заметил эксперт. – Здесь необходимо создать что-то среднее. Это действительно будет сложно, потому что нужно будет проработать разные вопросы. Но надо иметь в виду, что у Роскомнадзора уже есть достаточно обширное количество полномочий. Например, пользователи бесплатного Wi-Fi в кафе оставляют свой телефон при регистрации в сети. Этот след приводит к реальному человеку».

Юрист напомнил также, что мобильные устройства при заходе в интернет оставляют IP-адреса, которые тоже «могут привести к реальному человеку», поэтому и уже существующие полномочия позволяют Роскомнадзору выявлять нарушителей. «В данном случае при подготовке такого законодательства можно исходить из принципа «не навреди». Но реализовать этот принцип будет не так просто, потому что для подготовки такого регулирования необходимо привлечь всех заинтересованных лиц».

В частности, можно привлечь к обсуждению общественные организации, которые занимаются вопросами безопасности в Сети, представителей организаций по защите прав человека, цифровые ведомства и регуляторы, перечислил Журавлев. «При соблюдении баланса интересов всех этих сторон и граждан будет возможно создать соответствующее регулирование», – подытожил юрист.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, выступая на итоговой коллегии Роскомнадзора, призвал ведомство к активной работе по деанонимизации в интернете для противодействия киберпреступности, сообщает ТАСС.

«Если вопросы деанонимизации в Сети в ближайшее время нам сообща не удастся решить, удельная доля IT-преступлений будет только возрастать, угрожая национальной безопасности страны. И в этой связи, коллеги, я, во-первых, хотел бы вас призвать к активной работе в этом направлении, а во-вторых, пользуясь случаем, попросить представить в адрес нашего профильного комитета ту обобщенную практику, которая у ведомства уже накопилась», – сказал Хинштейн.

По словам депутата, речь идет об аналитике по делам об экстремистской деятельности, распространении фейк-ньюс, о неуважении к обществу, государственным символам России. «К сожалению, на данный момент у нас этой обобщенной судебной статистики нет», – посетовал он.

Парламентарий сослался на «двукратный ежегодный рост преступлений», связанных с IT-сферой. Более 70% мошеннических действий совершаются с использованием интернет-технологий, уверяет депутат.