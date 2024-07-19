  • Новость часаЗеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
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    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»
    Стало известно о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки
    Западные СМИ увидели российские подлодки в Ирландском море
    В Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка»
    В Харькове прогремела серия взрывов
    Эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток
    Глава Дагестана: Террористы в Дербенте воспользовались родственными связями
    Мигранты в Самаре избили депутата Госдумы
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    7 комментариев
    19 июля 2024, 10:32 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт на автовокзале Ессентуков

    ФСБ задержала уроженца Центральной Азии при предотвращении теракта в Ессентуках

    ФСБ предотвратила теракт на автовокзале Ессентуков
    @ ЦОС ФСБ России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии в ходе операции по предотвращению теракта на автовокзале Ессентуков, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Уточняется, что являвшийся членом запрещенной в России международной террористической организации мужчина тщательно готовил нападение, выбрав в качестве цели ессентукский автовокзал, передает ТАСС.

    Известно, что террорист изготовил самодельное взрывное устройство, оборудовал тайник для его хранения и уже подбирал место закладки.

    Позднее задержанный подтвердил, что дал присягу ИГ («Исламское государство*», запрещено в России). Мужчина отметил, что готовил теракт именно по приказу группировки.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    18 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку
    Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия чеченца, который прокатился по пляжу Мариуполя на внедорожнике, получат соответствующую оценку, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    В Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».

    Алаудинов в своем Telegram-канале принес извинения всем, кто был оскорблен поведением мужчины, и всем, кому его действия доставили неудобства. «К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», – отметил он.

    Командир «Ахмата» добавил, что нарушитель не мог быть участником спецоперации, поскольку «если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы».

    Алаудинов попросил пользователей соцсетей не обобщать действия людей по национальному признаку, такое восприятие «в корне неверно», оно не способствует созданию условий по недопущению подобных ситуаций в будущем.

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    18 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности

    Обвиняемый в получении взятки генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности

    Генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин был отстранен от должности и выведен за штат, также суд арестовал автомобиль Шамарина, сообщил адвокат генерала Игорь Дюкин.

    По его словам, Шамарин отстранен от должности еще в мае этого года и в настоящее время числится за Генеральным штабом, соответственно, «выведенный за штат» генерал получать зарплату не будет, передает ТАСС.

    «Суд арестовал автомобиль нашего подзащитного, а его зарплатная карточка заблокирована», – резюмировал защитник.

    Ранее в СК сообщили, что начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей.

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    18 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    В Московском регионе из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки

    В Москве и Подмосковье из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки

    В Московском регионе из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки
    @ Hans Lang/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за аномальной жары в Москве и Московской области зафиксированы новые осы-пелопеи, которые охотятся на пауков и строят гнезда из глины в домах, сообщил энтомолог Роман Хряпин.

    Хряпин рассказал, что одиночные осы-пелопеи не представляют опасности для человека. «Гигантские сколии – самые крупные осы – тоже недавно появились в Москве», – приводит слова энтомолога Агентство городских новостей «Москва».

    Помимо ос, в регионе также акклиматизировались богомолы, испанские слизни и пауки аргиопа Брюнниха. Последний вид может укусить в целях защиты, но его яд не смертелен.

    Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян в конце июля и начале августа снова ждет жаркая погода.

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    18 июля 2024, 21:53 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы

    Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре

    Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы
    @ t.me/matveevkomment

    Tекст: Ольга Иванова

    После появления информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

    В Telegram-канале СК говорится, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также указывается, что все участники произошедшего задержаны, проводятся необходимые следственные действия.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что был атакован на улице. Он рассказал, что неизвестные «задирались к прохожим». Депутат попытался прекратить это, «достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, но получил удар в голову».

    Напомним, в СК сообщили, что количество преступлений экстремистской направленности среди мигрантов в стране за шесть месяцев 2024 года выросло на 55%.

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    18 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщает издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.

    В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.

    «Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.

    Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

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    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    18 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать

    Захарова заявила, что Зеленский не может указывать РФ, в каких конференциях ей участвовать

    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «нелюдем», который, по ее мнению, не имеет права указывать России, в каких конференциях участвовать.

    Зеленский ранее заявил о необходимости участия представителей России во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, запланированной к ноябрю 2024 года, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что решения о действиях не должен принимать Зеленский и что он не должен пытаться диктовать России свои условия. Она также подчеркнула, что если от президента Украины будут исходить указания относительно действий России, их лучше игнорировать.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    18 июля 2024, 13:22 • Новости дня
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия высотных домов в Волчанске Харьковской области находится под контролем подразделений Минобороны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, высотные дома в Волчанске – самый тяжелый участок, и первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом.

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    18 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки

    Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни

    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден перестанет быть кандидатом от демократов, заявили анонимно несколько высокопоставленных членов Демократической партии.

    Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.

    Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.

    Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.

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    18 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена

    Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана

    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден в любой момент может сказать, что он устал и уходит с поста президента. Другое дело, что это решение не поддержит его семья, особенно сейчас, когда внутри Демпартии начинается подковерная борьба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах, а Белый дом объявил, что президент заразился коронавирусом.

    «Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.

    «Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.

    Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.

    «Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик.  Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.

    А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.  

    Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.  

    Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.

    По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.

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    18 июля 2024, 20:57 • Новости дня
    Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    @ IMAGO/Szilard Voros/EST&OST/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай может сыграть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине, если шансы на его участие в этом будут велики, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, об этом он написал в письме, направленном председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

    Он также выразил уверенность, что «Китай продолжит свою политику, которая также была сформулирована в международных документах, призывая к прекращению огня и мирным переговорам», передает ТАСС.

    Кроме того, интенсивность конфликта, по мнению Орбана, в ближайшем будущем радикально возрастет. В докладе он сообщает, что есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Еще одним важным региональным игроком является Турция.

    По мнению Орбана, в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа соотношение финансового бремени поддержки Украины между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону.

    Он также считает, что у ЕС до сих пор не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Орбан предлагает обсудить является ли для ЕС рациональной провоенная политика США.

    Для урегулирования конфликта Орбан предлагает ЕС: провести политические переговоры с Китаем, возобновить прямые контакты с Россией, начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг.

    Ранее сообщалось, что Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

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    18 июля 2024, 18:52 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной

    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной и жестокой

    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усилия украинских военных по удержанию Крынок на левом берегу Днепра изначально считались сомнительными, операция солдатам и офицерам ВСУ казалась ненужной, утверждает New York Times.

    Операция по созданию плацдарма в Крынках была спорной с самого начала, она имела уязвимости в логистике и не могла привести к быстрым прорывам, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    ВСУ в течение нескольких месяцев пытались закрепиться в поселке, военнослужащие ВСУ жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции. Они становились легкой мишенью для российских дронов и минометов еще на переправе через Днепр.

    Ранее украинская пресса сообщала, что «официально пропавшими без вести» в Крынках считаются почти 800 украинских военнослужащих.

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    19 июля 2024, 03:48 • Новости дня
    Террористы в Дагестане воспользовались родственными связями

    Меликов сообщил об использовании родственных связей устроившими теракты в Дербенте и Махачкале боевиками

    Террористы в Дагестане воспользовались родственными связями
    @ Официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Боевики, которые устроили теракты в Дербенте и Махачкале, смогли выйти из поля деятельности правоохранительных структур с помощью родственных связей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов заявил, что «на любое действие есть противодействие». По его словам, террористы, «воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности структур, которые должны этим заниматься». Это, по словам Меликова, и позволило боевикам осуществить нападение, передает РИА «Новости».

    Меликов заверил, что «уроки и выводы, как бы это банально не звучало, сделаны». В Дагестане на постоянной основе осуществляется профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму. Власти региона также взаимодействуют с муфтиятом Дагестана «по противодействию радикальной идеологии», сообщил Меликов.

    В конце июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека. Преступную группу возглавлял сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Магомед Омаров заключен под стражу.

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    18 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, сообщило российское министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.

    Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.

    С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.

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