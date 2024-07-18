Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.2 комментария
В МИД заявили об отсутствии предпочтений по кандидатам на выборах в США
Замглавы МИД Рябков: У России нет предпочтений по кандидатам в президенты США
Россия не вмешивается в выборы других стран, не имеет предпочтений по тому, кто станет президентом США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента преждевременно и неуместно, передает ТАСС.
По его словам, признаков того, что какая-либо из партий в США изменит свой подход по Украине, проявит «больший здравый смысл» к повестке дня отношений с Россией, нет.
«Будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев», – подчеркнул Рябков.
Ранее источник в Республиканской партии США заявлял, что если Трамп победит на американских выборах, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом.