ПВО России за сутки сбили авиабомбу Hammer и почти 60 беспилотников ВСУ

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    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    МИД: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    Нанесен ракетный удар по командному пункту СБУ в Киеве
    Лавров: Ультиматумы Запада в отношении России обречены на провал
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» с Россией
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Объявлена модернизация аэропортов Северного Кавказа
    Мнения
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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    7 комментариев
    17 июля 2024, 13:33 • Новости дня

    ПВО России за сутки сбили авиабомбу Hammer и почти 60 беспилотников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили британскую управляемую авиационную бомбу Hammer, сообщило Министерство обороны.

    Средства ПВО также уничтожили 59 украинских дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 709 дронов, 552 ЗРК, 16 602 танка и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 013 орудий полевой артиллерии и минометов.

    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

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    17 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    @ Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия ответит на провокации со стороны Украины в отношении Белоруссии в соответствии с нормами военной доктрины Союзного государства, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    «Согласно военной доктрине Союзного государства, внешняя агрессия против Белоруссии будет рассматриваться Россией как посягательство на общую союзную территорию», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Полищук подчеркнул, что на любые провокации со стороны Украины будет дан адекватный ответ.

    Напомним, по словам Полищука, Украина подтверждала внеблоковый статус до выхода из переговоров в 2022 году.


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    16 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получат премию в 15 млн рублей за первый сбитый на Украине истребитель F-16, сообщили в компании «Форэс» Министерству обороны России.

    Минобороны сделало публикацию, что директор компании «Форэс» Илья Потанин пообещал выплатить поощрение за уничтожение боевых самолетов F-15, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Центр» были премированы за уничтожение натовских танков под Авдеевкой.

    Ранее уже сообщалось, что уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.


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    16 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    В Грузии спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    Иванишвили спрогнозировал завершение конфликта на Украине в течение года

    В Грузии спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные действия на Украине будут продолжаться еще не более года, считает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

    Таким мнением Иванишвили поделился в ходе официального открытия предвыборной кампании партии, передает ТАСС.

    Иванишвили считает, что бои на Украине завершатся в течение года, однако если на выборах президента США победу одержат республиканцы, это может произойти уже в январе.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что скорого завершения украинского конфликта не ожидается.

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    17 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    @ Daniel Bockwoldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Белом доме могут рассмотреть идею создания на территории Украины автономных зон, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, с такой инициативой выступил Ричард Гренелл, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США в администрации Трампа, передает ТАСС.

    Гренелл отметил, что понятие «автономные зоны» может иметь различные значения, но необходимо тщательно проработать детали. Однако он не уточнил, что именно имел в виду.

    Также Гренелл подчеркнул, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

    Агентство отмечает, что Гренелл, который занимал должность посла США в Германии во времена администрации Трампа, рассматривается как возможный кандидат на пост государственного секретаря США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре.

    Напомним, накануне Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    17 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС

    Над территорией Украины заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС

    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    @ Tony Hisgett/Wikipedia

    Tекст: Максим Попов

    Над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, сообщил сервис Flightradar.

    По имеющейся информации, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины, передает РИА «Новости».

    Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области.

    Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Напомним, накануне в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.


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    16 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Шарль Мишель не поддержал мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», пишет Reuters.

    В письме Орбану, на которое ссылается Reuters, Мишель также заявил, что политика Евросоюза, подразумевающая увеличение поставок вооружений Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот», передает ТАСС.

    Кроме того, глава Евросовета написал, что ЕС добивается «вывода российских войск с Украины».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

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    16 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные отступили из населенного пункта Урожайное в ДНР и потеряли базу на левом берегу реки Днепр, сообщил источник из Генерального штаба ВСУ украинскому изданию Liga.net.

    По его словам, украинским военным пришлось покинуть село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра и населенный пункт Урожайное Волновахского района ДНР, поскольку дальнейшее удержание позиций стало невозможным, передает ТАСС.

    В обоих населенных пунктах произошли значительные разрушения зданий и укрытий, что привело к необходимости отступления украинских войск.

    Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного 14 июля, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что ВСУ прекратили попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области после неудачи в Крынках, бои теперь развернулись на островах.


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    17 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) был поражен в Киеве в начале недели, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в начале недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар, поражен командный пункт СБУ. Он уточнил, что погибло несколько офицеров, легко ранен первый замглавы СБУ.

    По данным из открытых источников, первым заместителем главы СБУ является генерал-майор Сергей Андрущенко.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы.

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    17 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десять переправ ВСУ через Оскол под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные за последние несколько суток уничтожили около десяти водных переправ украинских сил через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в течение последних нескольких суток российская армия на Купянском направлении сосредоточила свое внимание на нарушении логистики ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Нашими военнослужащими было уничтожено около десяти переправ через реку Оскол», – отметил Марочко.

    Ранее сообщалось, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках, боевые действия сместились на острова.

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    17 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    @ Полина Орехова/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские власти объявили в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из обновленной базы МВД.

    Отмечается, что Федоров родился 8 июня 1954 года. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Известно, что  в 1992 году Федоров вступил в Вооруженные силы Украины. В июне 1999 года он стал начальником штаба и первым заместителем начальника Главного управления боевой подготовки командования сухопутных войск ВСУ. В августе 2006 года Федоров был назначен на должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ.

    Напомним, в начале июля бывшего командующего группировкой ВСУ «Юг» Соколова объявили в розыск в России.


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    16 июля 2024, 17:23 • Новости дня
    Российские бойцы впервые взяли в плен экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

    Российские бойцы впервые пленили экс-заключенных из украинского батальона «Шквал»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские солдаты впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных, сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

    Сообщается, что украинских экс-заключенных направили на Авдеевское направление для проведения контратаки, где их и взяли в плен, передает «Газета.Ru».

    Батальон «Шквал» относится к 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Ранее сообщалось, что власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.

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    17 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Al Jazeera: Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине, пишет Al Jazeera.

    Уточняется, что такой шаг позволит частично закрыть дефицит в 150 истребителях, которые, по оценкам украинских властей, необходимы ВСУ, передает «Газета.Ru».

    По данным издания, продажа самолетов США вызвала неоднозначную реакцию в Греции. С одной стороны, это позволит стране избавиться от устаревшей техники и получить средства для модернизации своих ВВС.

    С другой стороны, некоторые эксперты опасаются, что передача такого количества истребителей Украине может ослабить обороноспособность самой Греции.

    «Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», – отмечает автор публикации.

    Ранее в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.

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    16 июля 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами

    Востоковед Маслов: Зеленский не понимает правил общения с азиатскими странами

    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не способен воспринимать альтернативные точки зрения в контексте разрешения конфликта на Украине. Но Индия суверенная страна, не приемлющая указов внешних сил по поводу того, с кем именно ей стоит выстраивать отношения, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов. Ранее из-за резких высказываний в адрес премьер-министра Нарендры Моди в МИД Индии был вызван украинский посол.

    «В высказываниях Зеленского в адрес Индии не стоит искать глубинного смысла. Он точно не пытается отразить позицию Запада в отношении сближения Нью-Дели и Москвы. США не нуждаются в каком-либо дипломатическом посреднике и всегда достаточно откровенно озвучивают свои мысли о том или ином политическом лидере», – обратил внимание Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Скорее всего, мы имеем дело с личными мнением Зеленского, продиктованным его персональными особенностями. Этот человек на психологическом уровне не способен воспринимать альтернативные точки зрения. Он прекрасно понимает, что Индия имеет отличную от украинской позицию по вопросу урегулирования текущего конфликта, которая известна своей прагматичностью», – отмечает он.

    «Что касается предложений Зеленского, они доказали собственную политическую несостоятельность. В связи с этим он крайне негативно относится к другим, более разумным инициативам. Не исключаю, что на этом фоне у него начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам», – указывает собеседник.

    «Однако это не первый промах Зеленского на азиатском векторе. Напомню, что он также достаточно жестко высказывался в адрес политики Си Цзиньпина. Тогда критике подверглось наращивание партнерства между Россией и Китаем. Судя по всему, Зеленский не особо понимает, как именно следует общаться с лидерами восточных государств», – акцентирует эксперт.

    «Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар. Попытка поставить своего собеседника в ситуацию «потери лица» является грубейшей дипломатической ошибкой. И тот факт, что Зеленский выносит подобные склоки в публичное поле, лишь осложняет положение дел», – подчеркивает Маслов.

    «Думаю, выскажи он ту же самую позицию за закрытыми дверями, в рамках разговора с глазу на глаз, Дели сумел бы воспринять его слова менее болезненно. Однако неопытность и резкость Зеленского играет с ним злую шутку. Его стиль способствует постепенному разрушению отношений Украины с крупнейшими азиатскими державами», – добавляет он.

    «Кроме того, Нью-Дели пытается выстроить по-настоящему независимую внешнюю политику. Нарендра Моди шаг за шагом разбивает миф о том, что Индия якобы придерживается западного фарватера на международной арене. Суверенитет в целом очень важная тема для восточных государств. Поэтому любые указки о том, с кем именно нужно «дружить», воспринимаются крайне негативно», – уточняет собеседник.

    «К тому же нейтральная позиция Индии в конфликте России и Украины продиктована дипломатическими традициями этой страны. Нью-Дели всегда пытался балансировать между противоборствующими сторонами, не втягиваясь в лишние противостояния. Вот и сейчас это государство старается придерживаться взвешенной позиции», – детализирует эксперт.

    «Кроме того, правительству Моди выгодны хорошие отношения с Москвой. Нью-Дели видит в нашей стране перспективный рынок, на котором будут пользоваться большим спросом индийские продукты питания, а также товары нефтехимической отрасли. Нас связывают и совместные проблемы евразийской безопасности», – резюмирует Маслов.

    Ранее в МИД Индии был вызван украинский посол. Дипломаты обсудили резкие высказывания Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Москву, сообщает издание The Economic Times. Нью-Дели выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также отложил проведение совместной с Киевом рабочей группы по развитию культурных связей.

    Демарш украинскому послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям». «Удручающе видеть, как лидер крупнейшей демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве», – заявил он.

    Напомним, визит Нарендры Моди в Россию прошел с 8 по 9 июля. В рамках переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул важность достижения мира, отметив, что война не является решением противоречий между двумя государствами. При этом оба лидера подчеркнули важность урегулирования противостояния за счет диалога.

    Владимир Зеленский не в первый раз критикует азиатские державы. Так, в июне в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» он назвал Китай «инструментом в руках Владимира Путина», добавив, что КНР фактически поддерживает конфликт. Кроме того, он обвинил председателя страны Си Цзиньпина в поставке элементов оружия Москве. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина провалила азиатский вектор внешней политики.

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