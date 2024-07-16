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    Россия удивляет успехами в мировой торговле
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Фицо назвал угрозой всему миру членство Украины в НАТО
    Путин проехал за рулем Lada Aura и дал оценку автомобилю
    Киев перебросил в Часов Яр иностранных наемников
    Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    Республиканцы призвали НАТО отказаться от ввода войск на Украину
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о Моди
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    9 комментариев
    16 июля 2024, 12:53 • Новости дня

    Песков: «Азов» – фашисты, их нужно уничтожать

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фашистами членов украинского нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен») после видео, где боевики батальона расстреливают российского военного.

    «Фашисты есть фашисты», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «азовцы» заслуживают такого же отношения, как и другие фашисты, «их нужно уничтожать».

    Представитель Кремля отметил, что «герои на передовой так и делают».

    Песков подтвердил, что по подобным случаям собирается судебная база, это делается уже не один год. По его словам, «следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств».

    Ранее СК России сообщил, что ведомство расследует обстоятельства расстрела военнослужащего ВС России, которое сняли на видео боевики «Азова».

    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


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    16 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

    Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.

    Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

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    16 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

    Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».

    «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

    Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

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    16 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    У пытавшегося угнать самолет России разведчика ВСУ не оказалось денег на залог

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России и которого судят на Украине, не сможет внести установленный накануне залог в 9 млн гривен (более 219 тыс. долларов), заявил его адвокат Андрей Иосипов.

    Апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 млн гривен, которые нужно внести до 4 августа, при этом Червинский не должен покидать города, где официально проживает, а также не должен общаться со свидетелями и потерпевшими, передает РИА «Новости».

    «Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас внести эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога», – заявил Иосипов. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется. Сам же Червинский не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время.

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    16 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор республиканца Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента усилил сомнения относительно продолжения поддержки США Украины в случае избрания Трампа президентом США, пишет The New York Times.

    Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.

    По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.

    Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.

    «Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.

    Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.

    Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.

    «Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.

    Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.

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    15 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.

    Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.

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    16 июля 2024, 00:00 • Новости дня
    Республиканец призвал НАТО отказаться от ввода войск на Украину

    Tекст: Максим Попов

    НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров, заявил высокопоставленный представитель Республиканской партии по итогам съезда в Милуоки.

    «НАТО не должно быть на Украине. Важно начать диалог, и если мы сможем это сделать, то все стороны смогут прийти к соглашению о том, как преодолеть конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова республиканца.

    Напомним, республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией.


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    16 июля 2024, 10:34 • Новости дня
    Источник: За ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России

    Источник: За ВСУ воюют члены мотоклуба Bandidos из США, имеющего филиалы в России

    Источник: За ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщил источник РИА «Новости», был проведен анализ интернет-ресурсов и мониторинг соцсетей, связанных с мотоклубом Bandidos, который показал, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ.

    При этом он отметил, что мотоклуб все еще продолжает деятельность на территории России. На основе открытых данных в соцсетях были установлены личности нескольких членов мотоклуба, являющихся к тому же военнослужащими ВСУ.

    Ранее главу киевского отделения клуба байкеров «Ночные волки» Алексея Верещагина сотрудники СБУ арестовали в Харькове за доставку гуманитарной помощи Славянску.

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    15 июля 2024, 15:09 • Новости дня
    В Германии заявили о растущем отчаянии в окружении Зеленского

    Bild: В окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной помощи Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает «четких решений» в вопросе поддержки Киева, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском руководстве.

    По словам одного из собеседников Bild, каждый, кто в последнее время контактировал с доверенными лицами Зеленского, отметил «растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений», передает ТАСС.

    В частности, киевский режим недоволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, после которого западные союзники Украины не передали ей нового наступательного оружия и не дали разрешение на удары вглубь России, пишет газета.

    Ранее Москва назвала саммит НАТО позором.

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    15 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам

    США прокомментировали желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон поддержит возможную готовность Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Комментируя перспективы проведения новой конференции по Украине с участием России, Миллер заявил, что США поддержат украинскую сторону, если она захочет пригласить Москву на саммит, передает ТАСС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев, добавил он.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

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    16 июля 2024, 10:52 • Новости дня
    Фицо назвал угрозой всему миру членство Украины в НАТО

    Премьер Словакии Фицо предупредил о неизбежном конфликте с Россией в случае вступления Украины в НАТО

    Фицо назвал угрозой всему миру членство Украины в НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире и приведет к прямой конфронтации между альянсом и Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Он подчеркнул, что его позиция по Украине отражает принципы внешней политики властей Словакии. Фицо допустил, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет открыт, но для этого нужно согласие всех членов альянса, а также отсутствие в стране военного конфликта, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ТАЗ.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса.

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    16 июля 2024, 06:50 • Новости дня
    Депутат Рады: Скоро на Украине останутся только пенсионеры

    Tекст: Максим Попов

    Из-за проблем с энергоснабжением совсем скоро на Украине останутся только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

    Таким образом она прокомментировала призыв главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева не делать трагедию из аномальной жары и перебоев с электричеством, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров, передает РИА «Новости».

    По словам Южаниной, семьи с маленькими детьми не смогут справиться с текущими проблемами на Украине. В правительстве отсутствует разумный подход к решению энергетических проблем, подчеркнула она.

    Напомним, на Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма.



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    16 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки на Купянском направлении, которая пыталась проникнуть на позиции ВС России, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

    Один из подорвавшихся на мине рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

    Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.

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    16 июля 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинским чиновникам приказали готовиться к эвакуации из Запорожской области

    Подполье: Украинским чиновникам дали приказ готовиться к эвакуации из Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации и уничтожить все документы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что пока чиновники Гуляйпольского и Ореховского районов «пакуют чемоданы» и готовятся уехать, по населенным пунктам ездят «похитители детей», вынуждая родителей отдать их якобы «на эвакуацию», передает РИА «Новости».

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов Российской армии.

    Подполье сообщило о ракетных ударах по боевикам ВСУ в Новоандреевке, в Гуляйполе. Было уничтожено 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области.

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