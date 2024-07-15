ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard
Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.
Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.
Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.
Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.