  • Новость часаПутин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США подсказывают России новую схему применения боевой авиации
    Орбан направил лидерам стран ЕС мирный план по Украине
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Многополярность переехала в наши дни. Россия сдвинула полюса мировой политики
    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка
    Песков заявил об усилении охраны Путина
    ОАК передала Минобороны первую в этом году партию МиГ-31
    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
    Участник СВО ранил 12-летнего мальчика под Волгоградом
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    0 комментариев
    15 июля 2024, 15:04 • Новости дня

    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.

    Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.

    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

    Коментарии (5)
    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

    Коментарии (11)
    14 июля 2024, 22:44 • Новости дня
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

    Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бомбардировщика Ту-22М3, которого украинские спецслужбы безуспешно уговаривали угнать самолет, рассказал, что ему предложили принудительно катапультировать остальных членов экипажа.

    «Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

    Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

    Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

    Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    Коментарии (2)
    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

    Коментарии (5)
    14 июля 2024, 19:26 • Новости дня
    В Черкасской области Украины полицейский поджег два трансформатора

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черкасской области Украины сотрудник полиции совершил поджог двух трансформаторов, обесточив два населенных пункта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Сообщается, что рядовой полиции поджег трансформаторы в поселках Кочержынци и Максимовка. Он был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. Сейчас его передали сотрудникам СБУ, сообщает РИА «Новости».

    По информации издания, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня в селе Подобная Черкасской области Украины неизвестные подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге.

    Коментарии (4)
    15 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Власти Украины не дали Порошенко встретиться с Трампом

    Партия Порошенко обвинила власти Украины в срыве его поездки в США

    Tекст: Антон Антонов

    Поездка делегации «Европейской солидарности» во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко в США оказалась сорвана из-за украинских властей, заявила партия Порошенко.

    «Европейская солидарность» сообщила, что уведомила Верховную раду о приглашении делегации на «предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки» несколько месяцев назад. Однако в парламенте так и не дали «разрешения на выезд», передает РИА «Новости».

    Партия Порошенко заявила, что власти страны «исподтишка заблокировали поездку», это свидетельствует о «наличии уже системных проблем с демократией на Украине». Причем, как заявила «Европейская солидарность», данная проблема «возникла давно».

    Утверждается, что партия Порошенко «сдерживала себя в оценках», поскольку не желала помешать переговорам о вступлении в ЕС и «позициям Украины на саммите НАТО», но сейчас настал момент «признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине».

    В «Европейской солидарности» заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО. В рамках поездки делегация собиралась встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

    В конце 2023 года Порошенко уже жаловался, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 05:05 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Севастополь

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что один БПЛА уничтожен у мыса Фиолент, обломки упали на террритории частного дома, никто не пострадал.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Липецкую, Брянскую и Курскую области. Кроме того, вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел Белгородской области.

    Коментарии (0)
    14 июля 2024, 23:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога продолжается уже дольше семи с половиной часов, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, в Одессе произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, воздушная тревога действовала в Кировоградской и Николаевской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, в Харькове также произошли взрывы.

    Коментарии (0)
    14 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Артиллерия ВСУ обстреляла Белгородскую область

    В результате украинского артиллерийского обстрела пострадали мирные жители Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел села Новая Таволжанка, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Снаряд попал в жилой дом. Один мужчина получил ранение грудной клетки, второй – осколочное ранение мягких тканей живота, у пострадавшей женщины – осколочное ранение в области лопатки. В результате обстрела один дом полностью разрушен, еще два повреждены. Кроме того, повреждения получили две машины, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, в воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе населенные пункты Шебекинского и Грайворонского городских округов Белгородской области. Один человек получил осколочные ранения.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 03:15 • Новости дня
    Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Липецкую и Брянскую области, сообщили главы регионов Игорь Артамонов и Александр Богомаз.

    Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА упал «на территорию электроподстанции в Становлянском МО», работа электроподстанции не была нарушена, жертв нет.

    Богомаз сообщил в Telegram, что над Злынковским районом сбиты три БПЛА, еще один уничтожен над Трубчевским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, российская ПВО ранее уже сбила шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    ФСБ задержала двух украинских шпионов в Запорожской области

    ФСБ задержала двух граждан Украины за шпионаж в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области по обвинению в шпионаже задержаны два гражданина Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По данным ФСБ, задержанные украинцы по заданию представителя ВСУ через Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений российских войск для нанесения по ним ударов, передает РИА «Новости».

    Открыто уголовное дело по статье «Шпионаж», им грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона.

    Коментарии (2)
    14 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 15 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 15 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в воскресенье обстрелам со стороны вооруженных сил Украины подверглись поселки Новый Путь, Волфинский, Краснооктябрьский и Теткино, деревни Елизаветовка и Новая Николаевка. БПЛА атаковали населенные пункты Суджа, Николаево-Дарьино, Гончаровка, Замостье, Махновка, Гордеевка, Коренево, Ходейково, Званное, Теткино, а также окрестности Олешни, Лобановки, Красного Пахаря и Обесты.

    Повреждения получили ЛЭП, телевизионная вышка, административное здание, техникум, легковая машина. В селах Гордеевка и Попово-Лежачи загорелись поля.

    Напомним, накануне в регионе было ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 02:18 • Новости дня
    Украинские БПЛА уничтожены над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз поблагодарил подразделения ПВО и сообщил в Telegram, что четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, один – над Погарским, еще один – над Брасовским. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в воскресенье БПЛА самолетного типа сбили над Почепским районом.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 06:33 • Новости дня
    ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Севским районом силами ПВО сбито пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Богомаз в Telegram.

    Напомним, ночью он уже сообщал об атаках украинских беспилотников на Брянскую область. Над Злынковским районом сбиты три БПЛА, еще один – над Трубчевским, до этого четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, один – над Погарским, еще один – над Брасовским.


    Коментарии (0)
    Главное
    В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи
    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    Исследование выявило «катастрофическую» непрозрачность грузинских НПО
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    Пожар уничтожил 38 построек на базах отдыха под Новороссийском
    На водоемах в России с начала лета погибло 215 детей

    Куда делись наличные деньги у россиян

    Россияне рекордно сократили наличку в «матрасах». За полгода объем наличных денег на руках у россиян снизился почти на 600 млрд рублей. Это рекордное падение за девять лет. Чаще наличные у россиян увеличиваются, чем падают. Что спровоцировало такую необычную ситуацию, куда россияне дели свои наличные и кто выиграет от всей этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    США подсказывают России новую схему применения боевой авиации

    Американская авиационная группировка в Японии будет существенно обновлена. Какие именно машины и чем заменят ВВС США, какая новая тактическая схема боевой авиации будет при этом реализована Пентагоном и почему происходящее может оказаться полезным в том числе для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............