ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Участник СВО ранил 12-летнего мальчика под Волгоградом
Под Волгоградом участник специальной военной операции на Украине открыл огонь по группе детей, один из них получил ранение от пули и находится в больнице.
По данным издания V1.RU, 48-летнего стрелка уже задержали, а материалы передали в военно-следственный отдел.
Семья пострадавшего мальчика обратилась за помощью. По их словам, инцидент случился вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района. Дети гуляли по хутору с музыкальной колонкой, когда прошли мимо дома, где находился участник спецоперации. Позже дети услышали звук перезарядки оружия и решили убежать. После этого началась стрельба, и один из мальчиков получил ранение в ногу.
Полиция обнаружила гильзы на месте происшествия и задержала стрелка. Несколько свидетелей подтвердили факт стрельбы. Глава местного сельского поселения сообщила, что стрелок вернулся в регион из-за отпуска по ранению.
По информации родственников, раненый мальчик находится в Серафимовичской центральной районной больнице.