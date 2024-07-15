Восемь политических партий зарегистрировали своих кандидатов на выборы глав регионов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил директор Центра общественно–политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюко, этап выдвижения можно считать фактически завершенным. Формально кандидаты могут быть выдвинуты еще в трех регионах (Хабаровский край, Самарская и Тульская область), но фактически все основные политические силы уже выдвинули своих кандидатов, их число вряд ли увеличится, говорит исполнительный, говорится в сообщении на сайте НОМ.

По его словам, можно подвести промежуточные итоги выдвижения кандидатов на выборах высших должностных лиц: всего было выдвинуто 145 кандидатов, из которых 118 представляют 19 политических партий, а 27 выдвинуты в порядке самовыдвижения. В среднем на одно губернаторское кресло выдвинулось 6 претендентов.

«Политические партии достаточно взвешено подошли к участию в выдвижении кандидатов: КПРФ и «Единая Россия» выдвинули по 20 кандидатов, ЛДПР – 18 кандидатов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 16 кандидатов. «Новые люди» выдвинули кандидатов в 10 регионах», – отметил эксперт.

Активны и непарламентские партии – «Коммунисты России» выдвинулись в семи регионах, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в шести, партия «Родина» в четырех. Среди самовыдвиженцев – один действующий губернатор (А. Осипов, Забайкальский край).

Пока в целом по стране зарегистрирован 21 кандидат в губернаторы, пока это представители восьми политических партий. Кроме КПРФ, «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Новые люди», своих кандидатов зарегистрировали «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива» и РЭП «Зеленые». Тюков отметил, что в ряде случаев можно наблюдать демонстративную подачу на регистрацию документов, содержащих неполный комплект документов и недостаточное количество подписей.

«Так, в Челябинской области кандидат Я. Щербаков («Яблоко») представил 10 из 264 подписей депутатов, в Оренбургской области при минимально необходимых 236 подписях В. Гудомаров (КПРФ) представил 108, а О. Родимцева («Партия Возрождения России») – 4 подписи. В отношении этих кандидатов комиссиями принято обоснованное решение об отказе в регистрации. В Санкт–Петербурге представили недостаточное количество подписей и получили закономерный отказ в регистрации три кандидата», – пояснил он.

В четырех субъектах этап регистрации фактически завершен. В этих регионах зарегистрированы по четыре кандидата на пост губернатора. Это Санкт–Петербург, где зарегистрированы А. Беглов («Единая Россия»), П. Брагин (РЭП «Зеленые»), С. Малинкович («Коммунисты России») и М. Яковлев (ЛДПР); Челябинская область – А. Текслер («Единая Россия»), С. Соловьев («Зеленая альтернатива»), В. Пашин (ЛДПР) и Э.Гильмутдинов (КПРФ); Сахалинская область – П. Ашихмин (КПРФ), Р.Веденеев («Новые люди»), В. Лимаренко («Единая Россия»), В. Полицинский («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Оренбургская область – Р. Гафаров («Коммунисты России») Е. Калегина («Новые люди»), О. Набатчикова («Справедливая Россия – За правду») и Д. Паслер («Единая Россия»).

На выборах Главы Республики Калмыкия пока зарегистрированы три кандидата: М. Намруев (КПРФ), Ю. Хрущев (ЛДПР), А. Баянова («Новые люди»). Пока не принято решение в отношении Б. Хасикова («Единая Россия»), но оснований для отказа в регистрации у комиссии нет.