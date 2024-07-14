Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье.
Как говорится в сообщении, в ближайшие часы и до конца суток в Москве местами ожидаются дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, передает РИА «Новости».
В ведомстве призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее москвичам пообещали ливни и жару в воскресенье.