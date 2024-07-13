Блогеры и артисты прокомментировали возможную блокировку YouTube

Поплавская и Чичерина высказались о возможной блокировке YouTube

«Видимо, время наступило поверить в свои платформы и переходить на них. Свободы там явно больше», – заявила Фридрихсон в своем Telegram-канале.

По ее мнению, есть уже достаточное количество российских сервисов, чтобы заменить политизированный западный видеохостинг.

«Сегодня активно развиваются: VK-видео, RuTube, пишут про новую «Платформу». Это хороший старт. Главное, чтобы он развивался, а для этого необходим приток аудитории. Только тогда платформа оттачивается, устраняются проблемы и начинается взлет. YouTube, собственно, начинался так же», – отметила она.

Депутат Полуянова в беседе с «Ломовкой» отметила, что необходимо «положить конец политике двойных стандартов».

«Youtube удобен, на нем действительно можно найти много разного контента, но он работает на территории нашей страны, нарушая законы России и игнорируя решения Роскомнадзора по удалению фейков. Платформа с легкостью блокирует патриотические каналы, а недавно закрыла доступ к каналам военкоров и артистов, которые регулярно ездят в зону СВО и поддерживают наших бойцов. Политике двойных стандартов пора положить конец», – напомнила парламентарий.

Певица Анна Осипова (Юта) отметила, что артисты не переживают из-за возможной блокировки видеохостинга.

«Люди любят Шамана, Полину Гагарину, Олега Газманова, Юлю Чичерину и не перестанут любить из-за этой блокировки. Я, к слову, вообще никогда не развивала свой канал на YouTube и не вкладывала в него деньги, – лень было. Будущее – за такими платформами, как, например, VKВидео», – сказала она.

Актриса Яна Поплавская заявила, что «свято место пусто не бывает», уход YouTube простимулирует российские медиаплатформы. Однако они должны быть удобными и доступными.

«Развивая свои платформы, мы должны учитывать, что площадка должна быть удобна в пользовании, как YouTube, и так же доступна. Это очень важно для нас, ведь наш голос, наши программы должны быть слышны. Поэтому наши платформы должны быть максимально открыты для всех пользователей во всем мире», – сказала она.

Дрессировщик Эдгар Запашный выразил мнение, что пора уже развивать «собственный продукт», и пояснил, что не станет расстраиваться из-за блокировок каналов российских артистов на YouTube.

Певица Юлия Чичерина отметила, что YouTube для нее – «это вражья площадка», несмотря на то, что там были ее клипы с «миллионными просмотрами».

«RuTube, казалось бы, наш, но тот же самый материал там никто не видит. Яндекс.Музыка сообщает, что я – это «иностранный рок». Может, в России появится когда-нибудь суверенный интернет. У китайцев же ума хватило. А пока подполье – настоящий рок и есть. Если в ближайшее время не выключат YouTube в России, значит, мы по-прежнему – западная колония в культуре», – сказала она.