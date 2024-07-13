Пожар охватил 10 дачных домов на Ставрополье

Названа возможная причина отказа двигателей у разбившегося Superjet в Подмосковье

Названа возможная причина отказа двигателей у потерпевшего крушение Superjet в Подмосковье

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, на небольшой высоте и при небольшой скорости попадание птиц в двигатели самолета может привести к быстрому развитию катастрофической ситуации, передает ТАСС.

Он привел в пример случай, известный как «чудо на Гудзоне», который произошел 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 метров (примерно на такой же высоте произошла нештатная ситуация с Superjet) в оба двигателя взлетавшего Airbus A320 попали птицы. Тогда пилотам удалось посадить самолет на воду реки Гудзон. Все находившиеся на борту люди – 155 пассажиров и пять членов экипажа – выжили.

Ранее сообщалось, что в качестве основной версии авиакатастрофы в Подмосковье, где потерпел крушение самолет Superjet 100, рассматривается одновременный отказ сразу двух двигателей.