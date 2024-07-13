Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Пожар охватил 10 дачных домов на Ставрополье
В Ставропольском крае в субботу произошло возгорание в 10 дачных домах садового товарищества «Ветерок», сообщили в МЧС Росси.
Пожар фиксируется на улицах Дружбы и Партизанской, в жилом секторе населенного пункта, тушение осложнено жаркой и ветреной погодой, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На месте создан штаб пожаротушения, с огнем борются свыше 30 специалистов и девять единиц техники.
Ночью в Московской области загорелся швейный цех, пламя охватывало до 1,4 тыс. квадратных метров.