Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии и Египта
Сербия и Египет в ближайшее время проведут совместные военные учения, заявил сербский лидер Александр Вучич, находящийся в Египте с рабочим визитом.
Вучич сообщил, что провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых обсуждались геополитические вопросы и сотрудничество в разных сферах – от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости».
«Очень скоро пройдут совместные учения сербской и египетской армии, прежде всего, наших специальных подразделений», – сказал он.