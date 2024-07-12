Появилась петиция с требованием к Google прекратить цензуру на YouTube

Против России ведется информационная война, в которой участвует в том числе YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, указал Васильев в своей петиции на Change.org.

Он отметил, что на YouTube начали блокировать исполнителей, интервьюеров и многих талантливых создателей контента даже не за политику, а за их творчество.

Он перечислил недавно удаленные российские каналы: Полина Гагарина, Олег Газманов, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), актер Андрей Бочаров.

«Всех нас просто вышвырнули с платформы, потому что мы (как сказал один из пострадавших) – русские. Нас обидели, многолетние результаты труда просто без объяснений уничтожили, наплевав в души подписчикам. При этом платформа считает совершенно нормальным демонстрировать целующиеся однополые пары на парадах – это у них не запрещено, и YouTube с удовольствием покажет такое вашим детям. Готовы, дорогие родители?» – отметил Васильев.

По его мнению, Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, «показывая, что все мы – полное ничтожество по сравнению с их властью».

Блогер также привел примерную хронологию событий блокировок на YouTube. Сначала начали закрывать каналы российских военных корреспондентов якобы за демонстрацию слишком жестких кадров. После этого начали блокировать СМИ, аналитические и экспертные программы. Причиной этого стала «элементарная политическая цензура», указал Васильев.

«Мы требуем, чтобы корпорация Google прекратила цензуру по всему миру, прекратила удалять YouTube-каналы наших артистов просто за то, что они любят Россию. Давайте вместе остановим этот беспредел! Каждый голос важен – поехали», – заключил он.