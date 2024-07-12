Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.4 комментария
Появилась петиция с требованием к Google прекратить цензуру на YouTube
Google должен прекратить цензуру на своем видеохостинге YouTube, из-за действий этой американской компании пострадали десятки российских каналов, включая каналы артистов, СМИ, экспертов, такую петицию составил блогер Станислав Васильев (удаленный YouTube-канал «Ай, как просто»).
Против России ведется информационная война, в которой участвует в том числе YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, указал Васильев в своей петиции на Change.org.
Он отметил, что на YouTube начали блокировать исполнителей, интервьюеров и многих талантливых создателей контента даже не за политику, а за их творчество.
Он перечислил недавно удаленные российские каналы: Полина Гагарина, Олег Газманов, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), актер Андрей Бочаров.
«Всех нас просто вышвырнули с платформы, потому что мы (как сказал один из пострадавших) – русские. Нас обидели, многолетние результаты труда просто без объяснений уничтожили, наплевав в души подписчикам. При этом платформа считает совершенно нормальным демонстрировать целующиеся однополые пары на парадах – это у них не запрещено, и YouTube с удовольствием покажет такое вашим детям. Готовы, дорогие родители?» – отметил Васильев.
По его мнению, Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, «показывая, что все мы – полное ничтожество по сравнению с их властью».
Блогер также привел примерную хронологию событий блокировок на YouTube. Сначала начали закрывать каналы российских военных корреспондентов якобы за демонстрацию слишком жестких кадров. После этого начали блокировать СМИ, аналитические и экспертные программы. Причиной этого стала «элементарная политическая цензура», указал Васильев.
«Мы требуем, чтобы корпорация Google прекратила цензуру по всему миру, прекратила удалять YouTube-каналы наших артистов просто за то, что они любят Россию. Давайте вместе остановим этот беспредел! Каждый голос важен – поехали», – заключил он.