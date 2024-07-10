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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    6 комментариев
    10 июля 2024, 13:51 • Новости дня

    Эксперт: Визит Моди в Россию показал, что Запад не вовлек Индию в свой лагерь

    Эксперт Ван Вэнь: Визит Моди в Россию показал, что Запад не вовлек Индию в свой лагерь

    Tекст: Александра Юдина

    Посещение премьер-министра Индии Нарендры Моди России отражает провал попыток склонить Нью-Дели к присоединению к западному лагерю, заявил исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.

    По его словам, визит Моди в Москву означает провал попытки Запада склонить Индию к подавлению российской стратегии, передает ТАСС.

    «Индия, как независимая держава, не может стать вассалом Запада», – указал Ван Вэнь.

    Эксперт добавил, что в последние два-три года Индия уделяла большое внимание поддержанию баланса между Востоком и Западом.

    По его мнению, визит премьер-министра Индии в Москву отразил более очевидные преимущества России в украинском конфликте.

    Ранее Моди назвал плодотворными переговоры с Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 21:47 • Новости дня
    Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам

    Член ОП Малькевич объяснил необходимость обязательной регистрации sim-боксов

    Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Обязательная регистрация SIM-боксов и борьба с «серыми» SIM-картами помогут обезопасить граждан России от мошенников, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательную регистрацию sim-боксов – устройств, с помощью которых мошенники могут совершать миллионы звонков в сутки.

    «Введение обязательной регистрации sim-боксов может стать еще одной мерой, нацеленной на борьбу с мошенничеством, террористами и украинскими спецслужбами. Они используют подобные устройства против россиян и нашей Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

    Сами по себе sim-боксы позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать SMS-сообщения. Однако мошенники используют комплекты из «серых симок» и sim-боксов в своих целях, ставя под угрозу в том числе национальную безопасность России.

    Малькевич напомнил, что ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, нацеленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. «Уверен, когда закон будет окончательно принят и вступит в силу, он нанесет чувствительный удар по рынку «серых» sim-карт. Более того, власти продолжат разрабатывать дополнительные меры, чтобы у злоумышленников не осталось никаких возможностей совершать свои преступные деяния», – подчеркнул Малькевич.

    Собеседник также указал, что использование «серых» sim-карт несет угрозу для персональных данных и личных накоплений граждан. «Зачастую эти «симки» зарегистрированы на подставное физическое или юридическое лицо, то есть на мошенников. Поэтому если человек начнет пользоваться таким номером для входа в социальные сети, мессенджеры или банковские приложения, информация о нем окажется в зоне риска», – заключил Малькевич.

    Ранее сенатор Артем Шейкин обратился в Минцифры России с предложением ввести обязательную регистрацию для так называемых sim-боксов, пишет ТАСС. Эти устройства позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать сообщения.

    Шейкин пояснил, что речь идет о небольшом аппарате, способном управлять большим количеством sim одновременно и, по сути, дает возможность организовать передвижной кол-центр. По словам парламентария, аппараты могут использоваться в противоправных целях, «в частности для спам-рассылок и создания фиктивных номеров телефона и отправки SMS-сообщений с призывом перейти по ссылке и ввести личную информацию».

    «С помощью таких устройств, как sim-боксы, мошенники могут совершать более 40 млн звонков в сутки, хранить десятки и даже сотни sim-карт с помощью специальных модулей и систем управления», – пояснил он.

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    9 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».

    «Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.

    Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.

    По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.

    Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    9 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Индия решила открыть новые консульства в двух городах России

    Премьер Индии Моди сообщил об открытии новых консульств в Казани и Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств в Казани и Екатеринбурге.

    Ожидается, что это облегчит контакты между людьми и будет способствовать развитию деловых связей между двумя странами, передает ТАСС.

    «Это отличная новость для индийской общины в России», – отметил Моди.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    9 июля 2024, 15:29 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
    Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проекты резолюций саммита НАТО говорят о планах альянса начать миссию по поддержке Украины, но Будапешт не будет участвовать в этом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия не отправит своих военных на Украину, не будет участвовать в финансировании Киева и отправке ему оружия, написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает РИА «Новости».

    Единственным способом остановить эскалацию украинского конфликта является прекращение огня и начало мирных переговоров, «на поле боя решения нет», заявил министр. По этой причине Венгрия начала «мирную миссию».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине.

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    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

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    9 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 38 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три дрона были уничтожены в Белгородской области, семь – над территорией Курской области, два беспилотника были сбиты в Воронежской области, 21 БПЛА уничтожен в Ростовской области, еще пять – в Астраханской области.

    Из-за падения БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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    9 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ на регионы.

    По информации пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасии Голодовой, в Волгограде ограничения введены после атаки БПЛА на нефтебазу в Калаче-на-Дону, в результате которой загорелась емкость с бензином, передает ТАСС.

    «Рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании Аэрофлот SU1185 в Москву», – указала она.

    Также известно, что задержано прибытие рейса из столицы SU1180.

    В Астрахани приостановка полетов также связана с ограничениями на использование воздушного пространства в регионе.

    Отмечается, что в расписании аэропорта произошли изменения – прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены.

    Ранее система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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    8 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил нового президента Ирана с победой на выборах

    Путин по телефону поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах, сообщили в Кремле.

    В ходе беседы лидеры выразили готовность к совместной работе по развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как смена власти в Иране затронет интересы России.

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    9 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин и Моди приехали на ВДНХ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

    Руководителей двух стран встречают первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Глава Российского государства и председатель индийского правительства осмотрят здесь инновационный павильон «Атом».

    Ранее Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетили конюшню. Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство в Ново-Огареве.

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    9 июля 2024, 15:08 • Новости дня
    В МИД объяснили, когда Россия и Иран подпишут договор о партнерстве

    Кабулов: Россия и Иран подпишут соглашение о партнерстве при первой возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, как только представится такая возможность, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По словам Кабулова, президенты России и Ирана обсуждали этот вопрос и достигли договоренности, что документ будет подписан «при первой представившейся возможности», передает ТАСС.

    Предварительно о подписании договора придут к соглашению по дипломатическим каналам, добавил он.

    В июне Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве.

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    9 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    В Кремле заверили в намерении углублять отношения с Северной Кореей

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена углублять и развивать отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, достигнутых по итогам визита российского президента Владимира Путина в Северную Корею, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В развитие уже достигнутых договоренностей мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей», – передает ТАСС его слова.

    Ранее министр иностранных дел Японии Еко Камикава сообщила, что страна испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи.

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    9 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал посещение Путиным и Моди выставки ВДНХ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди сегодня вместе посетят ВДНХ, где осмотрят павильон «Атом», после чего отправятся на переговоры в Кремль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе посещения ВДНХ они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», после чего отправятся в Кремль, передает ТАСС.

    «Затем достаточно важное протокольное мероприятие, мы вас по ходу проинформируем. И последуют российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств», – отметил представитель Кремля.

    Также Песков отметил, что Путин и Моди накануне около трех часов общались в неформальной обстановке.

    «Было достаточно содержательное сообщение. Общались один на один», – добавил он.

    Ранее Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетили конюшню. Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство в Ново-Огарево.

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    9 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Премьер Индии заявил о стремлении Нью-Дели содействовать миру на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказывать содействие в этом процессе.

    По его словам, Индия всегда была на стороне мира, передает ТАСС.

    «Мы согласовали с президентом Владимиром Путиным, что необходимо как можно скорее установить мир», – отметил Моди.

    Также Моди подчеркнул, что после беседы с российским лидером у него возникли надежды на будущее.

    Ранее Путин заявил, что Россию и Индию связывает особое стратегическое партнерство.

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    Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию впервые за пять лет показал две важные точки экономического сотрудничества двух стран. Это торговля нефтью и строительство атомных станций и поставки ядерного топлива. Что Индия может выторговывать у России? Подробности

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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика ТУ-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководства Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

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    Макрон мстит Ле Пен за нервные выборы

    Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен. В чем обвиняют главу партии «Национальное объединение» и почему французские избиратели не сомневаются, что речь идет о чисто политическом преследовании со стороны действующих властей? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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