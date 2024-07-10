В России началась акция «Служу Отечеству»

Первыми участниками акции стали регионы Дальнего Востока. В Хабаровском крае гвардии старший сержант, многодетный отец, награжденный медалью «За Отвагу», Евгений Шнейдер и младший лейтенант Денис Чугунов встретились с воспитанниками детского лагеря «Океан» в Бурятии.

В детском лагере «Березка» ветеран СВО, руководитель военно-патриотической бригады «Байкальский форпост», преподаватель центра допризывного и патриотического воспитания администрации Улан-Удэ, кавалер медали «Суворова», медали «За воинскую доблесть» II степени Вадим Таюрский рассказал ребятам о важности мира и свободы, за которые боролись предки, а также о личном опыте участия в операции.

Также к акции присоединилась Амурская область. На площадке лектория БГПУ прошла встреча ветеранов СВО Александра Агаркова и Андрея Саверского с представителями движения «Юнармия» и «Движения первых». Ребята узнали историю ветерана, которая включена в «Жизнь за други своя» – уникальный, первый в своем роде сборник воспоминаний и заметок от участников специальной военной операции. Еще одно мероприятие прошло в Забайкальском крае. С воспитанниками загородного оздоровительного лагеря «Чайка» встретился ветеран СВО Константин Мухомедьяров.

Акция пройдет более чем в 20 регионах страны перед молодежью выступят военные корреспонденты, ветераны СВО. До конца лета к мероприятиям «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание.Герои» присоединятся все 89 субъектов страны.

Как отмечал президент России Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооруженных сил. Они должны участвовать в управлении страны и крупнейших проектах.

Совместная акция «Защитников Отечества» и общества «Знание» направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи на основе личного примера.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала: «Сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто встал на защиту интересов России. Ветераны СВО, как никто другой, могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу».