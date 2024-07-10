Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.2 комментария
Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы по урегулированию
Медведев: Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть осторожной
Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть максимально осторожной, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Как написал Медведев в своем Telegram-канале, Россия «на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях», а в последний раз об этом сказал президент России, выступая в МИДе. При этом, по словам Медведева, натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут, тогда России необходимо быть максимально осторожными, отметил он.
«Пойдет ли на переговоры богомерзкий клоун и б. президент б. Украины? Казалось бы, вопрос риторический. Почти все сходятся в том, что безмерно раздутое тщеславие унюханного скомороха, угрозы со стороны радикальных нацистов и поддержка Запада делают этот сценарий практически нереальным. О том, что генитальный пианист до смерти боится оголтелых бандеровцев и присягнул им кровью на верность, я писал еще в своей статье в «Коммерсанте» до начала СВО. С тех пор мало что поменялось», – написал Медведев.
Он добавил, что смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу.
По словам Медведева, надо быть осторожными потому, что во-первых, сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала, во-вторых декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут, а если эти сценарии будут реализованы, в Киеве быстро начнется новый кровавый майдан, который «сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную», и вот тогда могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции, потому что помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее.
«Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим. Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину», – написал Медведев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.