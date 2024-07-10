Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы по урегулированию

Медведев: Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть осторожной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, Россия «на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях», а в последний раз об этом сказал президент России, выступая в МИДе. При этом, по словам Медведева, натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут, тогда России необходимо быть максимально осторожными, отметил он.

«Пойдет ли на переговоры богомерзкий клоун и б. президент б. Украины? Казалось бы, вопрос риторический. Почти все сходятся в том, что безмерно раздутое тщеславие унюханного скомороха, угрозы со стороны радикальных нацистов и поддержка Запада делают этот сценарий практически нереальным. О том, что генитальный пианист до смерти боится оголтелых бандеровцев и присягнул им кровью на верность, я писал еще в своей статье в «Коммерсанте» до начала СВО. С тех пор мало что поменялось», – написал Медведев.

Он добавил, что смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу.

По словам Медведева, надо быть осторожными потому, что во-первых, сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала, во-вторых декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут, а если эти сценарии будут реализованы, в Киеве быстро начнется новый кровавый майдан, который «сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную», и вот тогда могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции, потому что помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее.

«Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим. Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину», – написал Медведев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.