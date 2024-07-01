Трек «Наставничество» начал работу в программе «Время героев»

В ходе модуля участники будут работать под непосредственным контролем своих высокопоставленных наставников, сообщается на сайте программы.

Подведены итоги первого блока обучения слушателей программы «Время героев», которая подготовлена Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе обучения участники познакомились с основами работы на государственной службе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в перспективе. За каждым из участников будет закреплен наставник, который будет делиться с участником личным опытом, а также направлять и помогать строить карьеру по линии госслужбы.

Наставниками конкурса выступают сотрудники администрации президента, полномочные представители президента в округах, члены правительства Российской Федерации, члены Совфеда, депутаты Госдумы, главы регионов, генеральные директора госкорпораций.

«Основная цель программы наставничества – оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята – настоящая элита страны, как сказал Президент. И кто, как не действующие управленцы, должны поддержать и наставить их в начале этого большого пути. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление, в котором он продолжит приносить пользу своей Родине. Ну а уж в том, что в их руках лучшее будущее для России, у меня нет ни единого сомнения», – отметила замглавы Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк.

Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на длительное время. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника, в рамках которых участники будут подключены к проектной деятельности или другим задачам, предполагающим конкретные результаты по итогам деятельности наставляемого.

«В указе о национальных целях развития России президент [Владимир Путин] закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев» и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось порядка 44 тыс. человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступающий одним из наставников программы.

«Созданная по поручению президента программа названа «Время героев» именно потому, что ее участники – особые люди. Они самоотверженно сражались на рубежах нашей страны ради того, чтобы мы могли спокойно жить в России и заниматься ее развитием. Эти ребята и есть настоящие герои. Я абсолютно убежден, что, когда ты готов отдать жизнь за свою Родину, это значит, что у тебя правильная система ценностей. Если доверить им управление страной в разных отраслях экономики, они будут принимать все решения, исходя из того морального камертона, который в них есть и который прошел проверку в ходе специальной военной операции. И это самое серьезное основание для доверия, которое можно себе представить», – сказал глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.