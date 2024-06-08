Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
В Башкирии торнадо повалил железобетонные опоры ЛЭП
В Абзелиловском районе Башкирии воздушный вихрь, похожий на торнадо, нанес ущерб инфраструктуре.
«Здесь вам не Техас, но тоже мощно, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий», – сообщили в МЧС Башкирии, передает РИА «Новости».
Вихрь бушевал около 10 минут. За это время было повалено восемь железобетонных опор ЛЭП, сорвана обшивка и повален информационный стенд на заправке. Также повреждения получили два автомобиля и дорожные знаки.
Пострадавших нет. Спасатели приступили к ликвидации последствий стихии.