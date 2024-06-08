  • Новость часаПасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ
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    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    8 июня 2024, 12:25 • Новости дня

    В МИД пообещали реагировать на заявления США по ядерному арсеналу в соответствии с доктриной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет реагировать на заявления администрации США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она напомнила, что президент Владимир Путин все сказал о ядерной доктрине. Если будет необходимо, в нее могут быть внесены коррективы.

    «Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», – отметила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат считает, что в США уже не понимают, что и для чего заявляют, а также зачем используют связанные с Россией слова для выстраивания своих концептуальных вещей.

    Это, по мнению Захаровой, говорит о внутренней ущербности США.

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    При этом президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    6 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы

    Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд зарубежных СМИ, среди которых Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, сообщают, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели.

    Источники СМИ среди американских чиновников считают, что учения должны стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны США, передает РБК.

    По данным СМИ, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью запланированы еще одни маневры.

    В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за их ходом.

    Напомним, что совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии прошли с 27 мая по 31 мая.

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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    7 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон согласен с Россией о намерении сохранить ограничения на стратегические ядерные арсеналы после истечения срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, заявили в Белом доме.

    Как указал специальный помощник президента США Пранай Вадди, необходимо готовиться к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, нельзя исключать, что «данные ограничения исчезнут без замены», когда в 2026 году истечет срок действия ДСНВ, передает «Московский комсомолец».

    Ранее Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    7 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден считает маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

    «Теоретически возможно, однако маловероятно», – заявил он каналу АВС News, передает ТАСС.

    По словам Байдена, это связано с тем, что «ни один американский солдат в поставках украинцам оружия не задействован».

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    6 июня 2024, 14:57 • Новости дня
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    @ Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США «Ванденберг».

    Тестовый пуск был проведен 6 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз.

    Ранее США сообщали, что провели первый тестовый пуск ракеты Minuteman III.

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    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня
    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Путин заявил о потере США мирового лидерства
    @ Владимир Астапкович/POOL/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

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    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прокуроры МУС ордером на арест Биньямина Нетаньяху хотели угодить администрации Джо Байдена. Разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном, как известно, существуют еще со времен президенства Барака Обамы. Однако гаагские обвинители перестарались, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС.

    «Соединенные Штаты никогда не подчинялись решениям МУС и всегда довольно жестко реагировали на любые попытки суда в Гааге привлечь к ответственности американских граждан. В особенности это касается военнослужащих и сотрудников спецслужб», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Однако, как подметил собеседник, законопроект, который поддержала Палата представителей, отличается от существующих документов тем, что в нем прописан пункт о «союзниках США». «Это довольно расплывчатая формулировка. Не упоминается ни НАТО, ни группа стран, а говорится просто о «союзниках», – уточнил он.

    Политолог считает законопроект ответом Вашингтона на попытку прокуроров получить ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что решение суда в Гааге вызвало гневную реакцию у представителей Белого дома и оппозиции в лице республиканцев.

    «Общее мнение в США сводилось к тому, что МУС может выдавать санкции на арест африканских лидеров, президента России, но МУС непозволительно преследовать «белого человека», «настоящих властителей мира». Подобная реакция стала явлением во всей красе американоцентричного расизма», – детализировал спикер.

    При этом в случае с ордером на арест Нетаньяху МУС старался угодить администрации Байдена, добавил Дробницкий. «Всем известно о большой взаимной нелюбви израильского премьера и администрации президента США. Разлад между Тель-Авивом и Вашингтоном произошел еще при Бараке Обаме. Видно, гаагские прокуроры пытались подсобить американским властям, но перестарались. Теперь им предлагается исправить эту ошибку. Если же они будут настаивать, то США, где действует экстерриториальное правосудие, могут принять дополнительные меры», – пояснил он.  

    «С другой стороны, МУС – это такой орган, на котором негде, что называется, ставить пробу. Однако противодействие его решению стало довольно показательным», – продолжил американист. По его словам, не имеет значение, будет ли окончательно принят законопроект о санкциях против МУС, власти мирового большинства уже делают выводы.

    Так, например, арабский мир «дрейфует» в сторону от «порядка, построенного на правилах». «Король Иордании, наследный принц Саудовской Аравии, президент ОАЭ, он же эмир Абу-Даби в очередной раз могли убедиться в проводимой Белым домом политике, которая контрпродуктивна. Именно поэтому они сближаются с Москвой и Пекином», – напомнил Дробницкий.

    «Всему миру должно стать окончательно понятно, как устроен либеральный мировой порядок, построенный на правилах. Его суть в том, что правилам должны следовать «низшие расы», а для «хозяев мира» их не существует. Последние, когда происходят внутренние ссоры – как, например, между Байденом и Нетаньяху – решают вопросы особыми способами. А МУС и другим организациям лезть в это дело не следует, иначе их ждут последствия», – заключил политолог.

    Ранее в Палате представителей Конгресса США проголосовали за имущественные и визовые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий законопроект получил поддержку 247 парламентариев, против выступили 155. Однако перспективы инициативы до сих пор вызывают сомнения, поскольку в администрации Штатов уже заявили об отсутствии намерений поддерживать предлагаемые ограничения.

    В документе, вынесенном на обсуждение в Конгресс, указывается, что санкции планируется вводить в отношении любых лиц, которые принимают участие в попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных государствах.

    Идея введения ограничений в отношении МУС со стороны Вашингтона впервые была озвучена в мае группой сенаторов-республиканцев. Издание The Times of Israel сообщало, что парламентарии направили международной инстанции письмо, в котором предупредили главного прокурора суда Карима Хана о возможностях ответа в случае преследования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Подобные действия нелегитимны и не имеют правовой основы. В случае осуществления данных намерений мы будем вынуждены ввести суровые санкции против вас и вашего учреждения», – отмечалось в документе. Подчеркивалось, что МУС пытается наказать Тель-Авив «за принятие законных мер в сфере самообороны».

    Решение Палаты представителей вызвало негативную реакцию в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что происходящее стало результатом действия «права по-американски», которое отличается «декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, причиной для введения санкций США в отношении МУС стало требование прокурора суда Карим Хана выдать ордер на арест Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие последствия ждут премьер-министра-Израиля.

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    7 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Он напомнил, что до Чернобыльской катастрофы мир стал свидетелем аварии на американской станции Три-Майл-Айленд в 1979 году, когда произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, но за пределы станции радиоактивные вещества не попали. При этом 11 марта 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ, передает ТАСС.

    «Было три крупных аварии. <…> Три-Майл-Айленд – прошел, Фукусима – вообще стерта, как будто ничего не было. А про Чернобыль – черт-те что. Они раздули это, ударили по лидерам [развития ядерных технологий в СССР] – [академику Анатолию] Александрову, по столпам, которые были. Напугали нами весь мир. Они начали кампанию против нас», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института также отметил, что Чернобыльская авария стала первым инструментом, который использовался западным миром «как кувалда, по полной программе» для разрушения Советского Союза.

    Кроме того, Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», уверен он.

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    5 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России

    Сенатор Долгов: США с долгами Украины занимаются наперстничеством

    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы США и «Большой семерки» на замороженные российские активы являются откровенным бандитизмом и воровством. Москва примет все необходимые контрмеры, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами от российских активов.

    «Американцы не дадут никому доллара, если не получат взамен пять. Очевидно, что инициатива по выделению Украине кредита за счет доходов с российских активов отвечает интересам Вашингтона. Во-первых, большая часть средств осядет в карманах американских чиновников. Во-вторых, администрация Байдена сможет заработать некоторые политические очки», – отметил сенатор Константин Долгов.

    По его словам, даже если будет принято решение по кредиту Киеву в размере 50 млрд долларов, то возникает вопрос, когда эти средства получит украинское руководство. «Допускаю, что этого не произойдет до президентских выборов в США. Поэтому, на мой взгляд, американские политики, заявляя о решениях по судьбе активов РФ, записывают их себе в послужной список. Выполнять или не выполнять озвученные инициативы определит тот, кто будет находиться в Белом доме по итогам голосования в ноябре», – пояснил собеседник.

    «Ценность решений, которые принимает нынешняя администрация США, может оказаться ничтожной. Таковыми их сделает сама американская политика, которая в последнее время не предполагает стратегического планирования, а строится на сиюминутной выгоде», – добавил парламентарий.

    Кроме того, непонятным остается механизм погашения задолженностей Киева. «Что будет с Украиной через несколько лет? Кто будет выплачивать долги?», – риторически спрашивает спикер. Он убежден: США занимаются напepcтничествoм. 

    Москва же воспринимает подобные планы как откровенный бандитизм и воровство, указал Долгов. «Американцы сами этим занимаются и принуждают европейцев», – считает собеседник. При этом обращение российских властей в международные инстанции не решит ситуацию, акцентировал он.

    «Однако необходимо принимать меры защиты наших интересов, наших граждан, бизнеса. Поэтому мы вводим контрмеры в отношении США. Это абсолютно правильная тенденция», – считает сенатор. Долгов также убежден, что Москва сможет вернуть свои замороженные активы. «Более того, я думаю, еще и с процентами», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Никаких финансовых и правовых обоснований у инициативы нет. Это очередное проявление тотальной гибридной войны против нашей страны», – подчеркнул он. При этом, по мнению собеседника, украинские долги и вовсе не будут погашаться. «Речь идет не про деньги и не про то, кто и как будет закрывать задолженность Киева, а про стимулы продолжения антироссийской операции Запада на территории бывшей УССР», – заключил парламентарий.

    В США предложили использовать доход от замороженных активов РФ для погашения кредитов Украины. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее словам, данная идея пользуется «значительной поддержкой», поэтому ее планируется «доработать и представить лидерам на грядущей встрече G7».

    Она отметила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Йеллен уточнила, что компания продолжает зарабатывать с процентов от данного капитала, ведь они якобы не принадлежат Москве. По ее подсчетам, прибыль составит от трех до пяти млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока средства остаются замороженными.

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Украине доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление офису Зеленского кредита и увязку его погашения с объемом будущих доходов.

    На этом фоне Штаты готовы передать Украине 50 млрд долларов, при условии, что займ будет возвращаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет издание The Financial Times. По данным газеты, средства будут направлены руководству страны лишь в том случае, если ЕС согласится продлить срок санкций против России на неопределенный срок.

    Отмечается, что точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее. Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Сенатор Константин Долгов отмечал, что данная мера поможет России выстоять в начавшейся «имущественной войне».

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    8 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США

    Россиянин с американским гражданством Тимашев признал вину в нарушении санкций против Москвы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Как заявил минюст, Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. По данным ведомства, он пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы» в Казахстан, зная, что те в результате попадут в Россию. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы, приговор ожидается в ноябре, передает ТАСС.

    Напомним, в марте гражданин России Максим Марченко в США признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    8 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

    Tекст: Антон Антонов

    США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия, сообщил спецпомощник американского президента, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

    Как заявил Вадди, Белый дом рассчитывает, что Путин сохранит свою позицию по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    Вадди сказал, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Комментируя возможность переговоров по стратегической стабильности, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта, Вадди сказал, что «не может ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения». Он заверил, что США «открыты для обсуждения» и «были бы рады ответу» на переданное в 2023 году неофициальног предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

    По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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