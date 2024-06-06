Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Китай раскрыл устремления в отношении Украины
МИД КНР: Китай продолжит создавать условия для решения украинского кризиса
Китай намерен продолжить продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации на Украине, и работать со всеми сторонами конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Об этом Мао Нин заявила, комментируя итоги межмидовских консультаций Украины и Китая, которые состоялись 5 июня, передает РИА «Новости».
Ранее власти Китая заявляли, что представители Пекина не отправятся на конференцию в Швейцарию, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Украины Владимир Зеленский сумел разозлить Китай.