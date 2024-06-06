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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    18 комментариев
    6 июня 2024, 12:29 • Новости дня

    Орешкин: Успешной экономики без успешной армии не бывает

    Tекст: Ольга Никитина

    Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ-2024.

    Он напомнил, что цели и задачи развития российской экономики определены президентом Владимиром Путиным. Российский лидер, подчеркнул Орешкин, ставит во главу угла качество жизни людей, передает ТАСС.

    Суверенитет России должен обеспечиваться на трех уровнях – государственном, культурно-ценностном и экономическом, заявил замглавы администрации президента.

    Он напомнил, что также стоит задача модернизации Вооруженных Сил России с учетом опыта спецоперации и применения новых технологических решений.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила три главные задачи российской экономики на будущие годы.

    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (13)
    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки

    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.

    Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.


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    5 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Представитель Афганистана рассказал о цели визита талибов на ПМЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией, заявил министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.

    По его словам, представителям страны интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, передают «Известия».

    Делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня.

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    4 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Комплексы «Бастион» нанесли удар по ВСУ
    Комплексы «Бастион» нанесли удар по ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Черноморский флот России, используя береговые ракетные комплексы «Бастион», нанес удар по вооруженным силам Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что военные, получив координаты объектов ВСУ, направились в позиционный район, откуда произвели пуски крылатых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что цели на территории Украины были успешно поражены, передает ТАСС.

    Напомним, гендиректор предприятия Александр Леонов сообщил, что комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения в ходе СВО успешно наносит удары по наземным целям.

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    5 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Американская торговая палата развенчала миф об уходе иностранных компаний из России

    Американская торговая палата: Большинство иностранных компаний не покинули Россию

    Американская торговая палата развенчала миф об уходе иностранных компаний из России
    @ Мурад Багандов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи опроверг информацию о массовом уходе иностранных компаний из страны. По его словам, большинство из них продолжает работать, хотя и предпочитает не афишировать свою деятельность.

    «Есть дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают», – заявил Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что многие компании предпочитают не афишировать свое присутствие в России из-за сложившейся политической ситуации, передает ТАСС.

    По словам главы Американской торговой палаты, уход из России стал «сложным, дорогостоящим и потенциально рискованным шагом» для многих компаний из-за регуляторных барьеров, невыгодных условий выхода и опасений национализации активов.

    Эйджи также добавил, что выручка компаний, которые остались в России, выросла на 6,7%.

    Напомним, с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. Газета ВЗГЛЯД писала, что повторения такого массового исхода страна не допустит.

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    4 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

    Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Франции не изменит позицию по украинскому конфликту после жесткого заявления со стороны вице-премьера Италии. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. По мнению эксперта, если французский лидер и отреагирует на этот выпад, то лишь обзовет оппонента «фашистом». Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «надеть каску» и самому поехать на Украину.

    «В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

    По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

    Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».

    Коментарии (2)
    4 июня 2024, 18:17 • Новости дня
    Названо число заявленных на ПМЭФ стран

    Ушаков: Представители из 136 стран подтвердили участие в ПМЭФ

    Названо число заявленных на ПМЭФ стран
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что форум в Петербурге соберет многочисленную как российскую, так и международную аудиторию, будут участвовать 136 стран мира, на высшем уровне – 45 государств, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, на ПМЭФ приедут лидеры Абхазии, Боливии, Зимбабве, Республики Сербской, а также многочисленные министры, парламентарии, губернаторы.

    Также будут присутствовать представители руководства международных организаций: СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Организации стран – экспортеров нефти, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.

    Коментарии (5)
    4 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    В Москве таксист высадил из машины участников спецоперации

    СК России: В Москве таксист высадил из машины участников спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти либо вражде, а также унижении человеческого достоинства против таксиста, который высадил из машины участников спецоперации в Москве.

    В Telegram-канале СК указано, что водитель такси негативно высказывался в адрес граждан России и высадил из автомобиля пассажиров – участников спецоперации.

    В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее водитель московского такси Аипбек Латипов высадил трех участников СВО на МКАД после их резких высказываний о мигрантах.

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

    Коментарии (21)
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    Выборы в Европарламент пошатнут позиции либералов

    В ЕС начинаются многодневные выборы в Европарламент. Аналитики ожидают, что по итогам голосования партии правого толка заметно усилят свое представительство в ЕП, однако повлиять на формирование Еврокомиссии и скорректировать внешнеполитический курс Брюсселя они едва ли смогут. Тем не менее результаты выборов в ЕП представляют для Москвы особый интерес, так как они станут отражением тех тенденций, которые позже проявят себя на уровне национальных государств Европы. Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Для превращения Мексики во врага США не хватает последней детали

    Итоги выборов в Мексике показали, что ее граждане в восторге от курса властей, которые вывели страну из-под определяющего влияния США. Вашингтон потерял Мексику, как ранее потерял большую часть Латинской Америки, но для закрепления его фиаско нужно еще кое-что. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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