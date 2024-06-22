На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
В Белом доме сочли опасным для Байдена выступление Нетаньяху в конгрессе
Politico: Белый дом обеспокоен выступлением Нетаньяху в конгрессе из-за возможной критики Байдена
В Белом доме нарастает обеспокоенность по поводу предстоящего выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе из-за возможной критики им президента США Джо Байдена, сообщает газета Politico.
Издание пишет, что израильский премьер может раскритиковать Байдена из-за недостаточной поддержки Израиля в борьбе против ХАМАС, передает РИА «Новости».
Источники в Белом доме сообщили, что в Вашингтоне опасаются, что выступление израильского премьера может стать «политически рискованным действом» на фоне планов Байдена баллотироваться на второй срок.
Опасения помощников Байдена усилились после видеообращения Нетаньяху, в котором он назвал «немыслимым» отказ США поставлять оружие в Израиль.
Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей .
Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Байден так недоволен премьером Израиля и как США способствуют его политическому поражению.