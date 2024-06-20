Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Советник главы ДНР Гагин получил ранение под Донецком
Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком в результате атаки беспилотника
Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка.
По его словам, они с коллегой около Еленовки заехали под деревья, чтобы подкачать колесо, где их засек дрон, атаковавший их сбросом, передает ТАСС.
Гагин добавил, что у его товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра, а сам он получил осколочное ранение лица и плеча.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия на протяжении десяти лет подло преследует российских журналистов, освещающих события в Донбассе.