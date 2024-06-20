Советник главы ДНР Гагин получил ранение под Донецком

Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком в результате атаки беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, они с коллегой около Еленовки заехали под деревья, чтобы подкачать колесо, где их засек дрон, атаковавший их сбросом, передает ТАСС.

Гагин добавил, что у его товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра, а сам он получил осколочное ранение лица и плеча.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия на протяжении десяти лет подло преследует российских журналистов, освещающих события в Донбассе.