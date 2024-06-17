Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Береговую охрану Греции заподозрили в гибели 43 мигрантов
Действия береговой охраны Греции могли привести к смерти 43 мигрантов
Береговая охрана Греции за последние три года может быть причастна к смерти 43 мигрантов в Средиземном море, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.
Отмечается, что Би-би-си проанализировала 15 инцидентов, произошедших с 2020 года по 2023 год. Выводы свидетельствуют о том, что 43 человека погибли в результате принудительного выдворения из территориальных вод Греции, передает ТАСС.
Кроме того, девять мигрантов умерли после того, как греческие власти выбросили их в воду с борта судна без спасательных жилетов.
Ранее сообщалось, что в водах Атлантического океана пропали три лодки, переправлявшие не менее 300 человек из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова.