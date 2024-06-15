Российская группировка «Юг» уничтожила более 630 солдат и три склада боеприпасов ВСУ

Tекст: Кристина Цыцура

Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ также в районах населенных пунктов в ДНР. Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 320 военнослужащих и несколько боевых машин.

Ранее ВС России нанесли удар по ангару ВСУ в Николаевской области.





