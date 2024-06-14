Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
КНР: Независимость Тайваня будет означать войну
Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, она будет означать войну, заявил официальный представитель китайского Минобороны Чжан Сяоган, говоря о заявлениях президента США Джо Байдена о возможности использовать на острове американскую армию.
Решение тайваньского вопроса – это дело свыше 1,4 млрд китайцев, иностранное вмешательство в эту тему недопустимо, заявил Чжан Сяоган, передает ТАСС.
Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, она будет означать войну, добавил он.
Вашингтон должен осознать опасность сепаратистских тенденций на острове, не поддерживать независимость Тайваня и избегать обострения напряженности в Тайваньском проливе.
Напомним, Байден в интервью заявил, что не исключает вмешательство военных США для «защиты» Тайваня в случае гипотетического «вторжения Китая».