Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин назвал саммит в Швейцарии уловкой для определения легитимности властей Киева
Путин назвал саммит в Швейцарии уловкой для обозначения легитимности властей Киева
Саммит по Украине в Швейцарии призван пустить дискуссию по ложному следу и обозначить легитимность властей Киева, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что документы, которые сейчас подписывают киевские власти, не могут иметь юридической силы, такие договоры ничтожны.
«Украина в первом полугодии этого года заключила пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки с целым рядом государств Европы. Теперь появился и аналогичный документ США, но с 21 мая текущего года закономерно встает вопрос о полномочиях и легитимности представителей украинской стороны, которые подписывают такие документы», – отметил российский лидер.