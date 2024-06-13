Продлен запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году

Проекты по поддержке семьи и материнства получили наибольшую поддержу Фонда президентских грантов

Tекст: Олег Исайченко

«Во-первых, было очень много заявок по поддержке семьи. И это очень необычно для нас, потому что чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семья, видимо, это и сыграло свою роль», – заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Вторая важная тенденция – это рост числа действительно хороших проектов, что привело к росту здоровой конкуренции. Так, из поданных проектов мы поддержали только 14%. А бывали времена, когда поддерживали 21%», – рассказывает собеседник. «С одной стороны, это вызов для самих некоммерческих организаций. Но, с другой стороны, мы как фонд можем поддержать только лучшие идеи», – акцентирует спикер.

По словам собеседника, организаторы конкурса не ожидали, что НКО активно включатся в тему 80-й годовщины Победы. «64 победивших проекта касаются именно этого направления. Это очень необычно, ведь годовщина Победы станет темой будущего года, но организации уже сейчас проработали этот вопрос», – заключил Чукалин.

В четверг на заседании Координационного комитета были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. В этот раз на гранты главы государства претендовали свыше 10,5 тыс. инициатив.

Гранты президента России на общую сумму более 3,3 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Отмечается, что большинство проектов было представлено по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Эта категория вышла на первое место по количеству выигравших инициатив – 275 победителей на общую сумму финансирования со стороны фонда 643 млн рублей.

Также впервые в конкурсе поддержку получили проекты НКО во всех четырех новых регионах России: к 51 инициативе, поддержанной в начале года, добавились еще 39.

Кроме этого, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки – 189 млн рублей.

Всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2,9 тыс. инициатив на общую сумму 7,7 млн рублей, а также предоставил 80 регионам два млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.