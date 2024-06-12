В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
ЦАХАЛ сообщил о запуске еще 70 снарядов со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск еще порядка 70 снарядов с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
По информации пресс-службы ЦАХАЛ, снаряды были выпущены в сторону северных районов Израиля, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Израиль зафиксировал запуск около 90 снарядов из Ливана.