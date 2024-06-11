В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Бывшему адвокату-иноагенту Новикову вынесли приговор
Суд в Москве заочно приговорил экс-адвоката Илью Новикова за фейки об армии
Суд приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (признан в России иноагентом) к 8,5 года лишения свободы за фейки о Российской армии, сообщили в прокуратуре Москвы.
Бывшего адвоката признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России, передает ТАСС.
Иноагент Новиков приговорен к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима, на четыре года лишили права заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в интернете.
Ранее ФСБ возбудила в отношении Новикова уголовное дело о государственной измене.