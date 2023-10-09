ФСБ завела против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене

ФСБ: В отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении говорится, что ФСБ задокументировала причастность экс-адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова к «совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», передает ТАСС.

Как установили в ФСБ, Новиков после начала СВО добровольно уехал из России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он, как сообщается, продолжает принимать участие в их деятельности и сейчас. Новиков, по данным ФСБ, прошел военную подготовку и участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.

Против него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

Летом Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката с формулировкой «за недостойное поведение и направленные на подрыв доверия действия».

Новиков является бывшим игроком телепередачи «Что? Где? Когда?».