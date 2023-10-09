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ФСБ завела против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
ФСБ: В отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене
ФСБ возбудила в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) уголовное дело о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
В сообщении говорится, что ФСБ задокументировала причастность экс-адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова к «совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», передает ТАСС.
Как установили в ФСБ, Новиков после начала СВО добровольно уехал из России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он, как сообщается, продолжает принимать участие в их деятельности и сейчас. Новиков, по данным ФСБ, прошел военную подготовку и участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.
Против него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ.
Летом Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката с формулировкой «за недостойное поведение и направленные на подрыв доверия действия».
Новиков является бывшим игроком телепередачи «Что? Где? Когда?».