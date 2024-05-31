Заворотнюк решили похоронить рядом с режиссером Абдрашитовым

Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.3 комментария
Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.3 комментария
Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.2 комментария
Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.6 комментариев
FT: Офис Зеленского разрешил публичную критику Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать в Швейцарию
Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», сам украинский лидер «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без Байдена и Си Цзиньпина, передает ТАСС.
Как сообщает издание, подтвердили участие в конференции более 80 стран, несмотря на предупреждения Белого дома, что президент США не сможет приехать на саммит 15-16 июня, мероприятие было назначено именно на эти даты.
На Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.
На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15–16 июня.
Ранее Зеленский отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников.
Украинские СМИ писали, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский сократил «формулу мира» до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращения украинских детей и обмена пленными.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».
Статус Анапы изменили с города-курорта на муниципальный округ
Поясняется, что Анапа как город не отвечает критериям «по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа». Статус Анапы приведут в соответствие с федеральным законом. В парламенте заверили, что изменения не доставят неудобств местным жителям, передает ТАСС.
Как указывает РБК, для статуса городского округа две трети жителей поселений должны жить в городах и других городских населенных пунктах; плотность населения должна как минимум в пять раз превышать среднюю по России. Преобразовать не соответствующие критериям городские округа в муниципальные местные власти должны до 2025 года.
Единственной легитимной властью в стране остается Верховная рада
По его словам, несмотря на то, что на Украине приняли решение не проводить президентские выборы в связи с военным положением, хронологически полномочия Верховной рады еще не завершены. Таким образом, в соответствии с конституцией именно парламент остается единственным легитимным органом госуправления, сказал он в интервью ТАСС.
Он добавил, что Зеленский – нелегитимный руководитель страны. Эта нелегитимность «была специально сконструирована». Табачник пояснил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из них – это Великобритания. По его мнению, Лондон последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, ему выгодны затягивание военных действий и их эскалация. При этом он сообщил, что Британии «абсолютно наплевать» на нелегитимность Зеленского.
Как сообщалось ранее, по словам президента Путина, конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, поэтому только она является легитимной властью в стране.
Артист в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) написал пост о том, что Заворотнюк якобы выставляла украинок глупыми.
«Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставлял всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», – цитирует музыканта RT.
Через некоторое время он удалил пост после обрушившейся критики, но пользователи не прекратили писать гневные комментарии.
«Что удалил сторис, даже свои засрали, да? Только подтверждаешь, что вы людоеды, ничего не имеющие общего с людьми», – написал один из комментаторов.
«Позорище», – отметил другой.
Напомним, Анастасия Заворотнюк сыграла уроженку Мариуполя в сериале «Моя прекрасная няня».
Она умерла ночью 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.
Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира с 2021 года
ВБ в четверг обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что еще в 2021 году Россия с 3,8% от мирового ВВП опередила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Российский ВВП по ППС в 2021 году достиг 5,7 трлн долларов, показатели Японии и Германии – 5,6 трлн и 5,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».
В 2022–2023 годах, как подсчитало РИА «Новости», Россия не уступила достигнутых позиций. Ее экономика опережала Японию и Германию – 6 трлн и 6,45 трлн против 5,9 и 6,3 у Японии, 5,5 и 5,9 у Германии. Лидирует Китай (35 трлн), за ним следуют США (27,4 трлн) и Индия (14,6 трлн).
В феврале сообщалось, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Однако расчеты базировались на данных за 2017 год. В четверг Всемирный банк обновил их с учетом информации за 2021 год.
Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине
Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.
Захарова: Россия понимает роль НАТО в возможных ударах западным оружием по своей территории
Дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале.
Украина не в состоянии самостоятельно использовать ракеты большой дальности, это возможно лишь с помощью космической разведки, а полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, указала Захарова.
«В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте. А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», – отметила она.
В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. «И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», – заключила дипломат.
Ранее Ватикан предупредил о последствиях ударов Киева по России западным оружием.
Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России, несмотря на угрозы
По его словам, он бы принял это решение снова, передает РИА «Новости». Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому, чтобы показать, «что и русские дети любят есть шоколад».
С момента принятия решения Ронкен получает угрозы убийством, однако войны по-прежнему не «выигрываются продовольственными рестрикциями». Глава компании отметил, что этот вопрос показывает дилемму между позицией и ответственностью.
Для Ritter Sport Россия является вторым по величине рынком, закрытие бизнеса привело бы к увольнению по меньшей мере 200 человек. Компания не может поставлять продукцию только в те страны, которые действуют на 100% в соответствии с представлениями производителя о морали.
Ронкен при этом заявил, что полностью средний бизнес не может быть аполитичным. К примеру, в прошлом году Ritter Sport пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около 1 млн евро.
Напомним, в 2022 году российский рынок покинул швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli.
Эксперт Джерелиевский: Снижать планку возраста мобилизации на Украине требуют США
«На Украине проводится информационная кампания о необходимости еще больше снизить планку призывного возраста. Но сами политтехнологи Банковой понимают, что достичь эффекта 2022 года, когда в военкоматы выстраивались очереди, уже не получится. Ставка делается не только на информационное воздействие, но и на репрессивные механизмы», – считает военный эксперт Борис Джерелиевский.
По мнению эксперта, главная цель подобной информационной кампании – оказать давление на Зеленского для того, чтобы он принимал непопулярные решения. «Его команда прекрасно понимает, что снятие дополнительных ограничений для мобилизации будет увеличивать социальную напряженность, которая рано или поздно может привести к взрыву. Тем не менее Запад требует от Банковой снимать призывные рамки и увеличивать количество призывников», – пояснил Джерелиевский.
По его словам, американцы всеми силами подталкивают Зеленского к принятию непопулярных решений. «Фактически все визитеры в Киев – шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, сенатор Линдси Грэм, советник Байдена Джейк Салливан – говорили о необходимости усиления мобилизационного трека, снижении призывного возраста, расширении количества призывников», – напомнил спикер.
Эксперт пояснил, что американцам в любом случае нужно выйти на такой формат завершения конфликта, чтобы он не выглядел как капитуляция США и проявлением их слабости. «Очевидно, что конфликт уже не будет выглядеть их победой, они попытаются свести его в ничью. И ради этого они готовы положить любое количество украинцев», – добавил спикер.
Джерелиевский полагает, что вступивший недавно в силу закон о мобилизации дал обратный эффект – люди начали прятаться и разбегаться от угрозы попасть в ряды ВСУ. По мнению эксперта, без расширения мобилизации Украина не выстоит, поэтому «отсутствие вооружений и боеприпасов Банковая старается компенсировать за счет живой силы». «Сейчас уже стоит вопрос о женской мобилизации, под видом добровольцев пытаются заставить идти в ВСУ заключенных», – акцентировал собеседник.
О том, что Киеву нужно снижать возраст подлежащих мобилизации, заявил накануне в интервью украинским СМИ полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Он отметил, что в США призывной возраст был с 18 лет. Поэтому Лейтон удивлен тем, что на Украине порог был снижен лишь с 27 до 25 лет. По его словам, учитывая разницу между Украиной и Россией, Киеву важно привлечь столько людей, сколько потребуется для успешного ведения боевых действий.
В ходе недавного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече со студентами киевского университета также объяснял им необходимость проведения мобилизации в стране. «Мобилизация – это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество разных военных подразделений и укреплять свои рубежи», – сказал Блинкен.
В то же время боец ВСУ и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде» рассуждал о важности мобилизации, назвав ее «долгом каждого мужчины», и допустил снижение призывного возраста.
Напомним, в ходе своего визита в Узбекистан президент России Владимир Путин сказал, что задумка «хозяев» Украины заключается в возложении на действующую украинскую власть всех непопулярных решений, в том числе о понижении призывного возраста.
«И после принятия этого и других непопулярных решений действующих сегодня как бы представителей исполнительной власти, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто – чик, поменяют, и все. Если задумка в этом, то в принципе тогда логика понятна. Посмотрим, что будет происходить дальше», – пояснил Путин.
Фадеев сообщил о гибели 175 мирных жителей в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Помимо жертв и разрушений в результате обстрелов в регионе насчитывается более 300 поврежденных социальных объектов и около 200 промышленных предприятий мирного назначения, передает ТАСС.
Он уточнил, что СПЧ с весны 2022 года фиксирует нарушения прав человека со стороны ВСУ, предоставив международным структурам информацию о более чем 15 тыс. таких случаев. По его словам, Вашингтон намеренно не желает замечать очевидные преступления Киева против человечности. Фадеев добавил, что не рассчитывает на то, что эта информация будет доступна «цинику из Госдепа».
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе автобус «Газель» в поселке Зозули Борисовского района, погиб человек.
Президент Эстонии Карис подписал закон о конфискации российских активов
По словам Кариса, собственность будет конфискована, если будет установлена связь с «совершением незаконных действий или содействия им», передает ТАСС.
Карис пояснил, что для изъятия активов у физических и юридических лиц попадания под санкции недостаточно, конфискация будет касаться только тех лиц, кто якобы «активно участвует в «совершении военной агрессии» или нарушении правил ведения боевых действий».
Ранее парламент Эстонии принял закон о легализации использования части замороженных активов России «для компенсации ущерба» Украине.
В МИД России решение эстонских законодателей назвали воровством и нарушением международного права.
Политолог Скачко: С помощью парадов ЛГБТ Украина хочет доказать Западу свою приверженность европейским ценностям
«Решение провести парад ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Киеве именно сейчас может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, украинские власти сегодня находятся в подвешенном состоянии. Зеленский нелегитимен, а Рада не хочет брать на себя его полномочия, боясь быть разогнанной. Данное шествие является способом отвлечь население от политических вопросов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Кроме того, офис Зеленского испытывает проблемы и во внешней политике. Например, украинские власти хотят бить по России дальнобойным оружием, но на Западе нет единого мнения на этот счет. Поэтому наш противник решил показать свою верность европейским идеалам с помощью беспроигрышного варианта – марша ЛГБТ. С той же целью, в частности, раскручивалась тема с геями-солдатами в рядах ВСУ. Это примитивная тактика, но она может сработать», – отмечает собеседник.
«Также я не исключаю использования этого парада для пополнения рядов ВСУ. Работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) все равно, какой ориентации будет мобилизованный, они в первую очередь выполняют свой план. Запад не будет возмущаться такому способу призыва и закроет на подобные действия глаза», – резюмировал Скачко.
Напомним, на Украине впервые с начала СВО анонсировали проведение ЛГБТ-фестиваля и «Марша равенства». Мероприятия состоятся в Киеве в начале июня. Для безопасности шествие проведут в метро.
Это происходит на фоне вступившего в силу закона об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Согласно этому документу, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных. Кроме того, теперь повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.
Отметим, что в августе 2021 года «Марш равенства» уже проводили в Одессе. В нем приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую.
В ответ на это мероприятие противники ЛГБТ устроили свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители меньшинств. В результате пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев, был задержан 51 человек.
Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост
По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.
Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.
Заложник сообщил на иврите, что с ним «все в порядке», несмотря на обстрелы Израиля, передает ТАСС.
Ранее было опубликовано видео, где молодой человек, представившийся Александром Труфановым, заявил, что вскоре расскажет «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе».
РПЦ разорвала общение с болгарскими архиереями из-за их совместной литургии с украинскими раскольниками
РПЦ глубоко скорбит, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, следует из сообщения на сайте РПЦ.
Синод отмечает, что отношениям РПЦ и БПЦ нанесен серьезный ущерб, а Константинопольский патриархат продолжает «раскалывать» православных.
Ранее 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.