Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?2 комментария
Платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги работы за шесть лет
Актуальные тренды в области образования и самообразования, отношении россиян к обучению и карьере, оценка сложностей на профессиональном пути – эти и другие исследование проводит в настоящее время президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Как отмечается в пресс-релизе, на протяжении шести лет сотрудники организации внимательно следят за социальными настроениями молодежи. За это время было проведено более 70 исследований. При этом в опросах платформы приняли участие порядка 560 тыс. россиян.
Среди наиболее известных исследований платформы – изучение отношения студентов к предпринимательству и наставничеству, опрос на тему молодежного предпринимательства, анализ рынка стажировок и найма кандидатов без опыта.
По словам исполнительного директора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, с помощью исследований организация прежде всего выясняет, каких проектов или конкурсов не хватает россиянам и в каких сферах пока недостаточно возможностей для самореализации.
Результаты внешних и собственных исследований позволяют платформе корректировать текущие образовательные программы проектов и конкурсов, чтобы их участники не только получали опыт, но и прокачивали актуальные для их отрасли компетенции, отмечается в сообщении.