Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.

Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».

По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».

«Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».

Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».

Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».

«Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.

По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».