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Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал «безответственным» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что Германия заблокирует путь Грузии в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.
Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».
По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».
«Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».
Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».
Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».
«Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.
По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».