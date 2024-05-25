Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину

Столтенберг: НАТО не станет частью конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Он предположил, что российские ракеты можно было бы сбивать с территории Польши или Румынии с помощью батарей Patriot, передает РИА «Новости».

Столтенберг заявил, что на встрече в Праге главы МИД стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля, речь также будет идти о гораздо большей роли альянса в координации поддержки безопасности и обучения Украины.

Напомним, Столтенберг заявил, что у Киева должна быть возможность наносить удары по военным объектам на всей территории России.