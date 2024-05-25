«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину
Столтенберг: НАТО не станет частью конфликта на Украине
НАТО не планирует отправлять войска на Украину, хотя альянс усиливает поддержку Киева, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Он предположил, что российские ракеты можно было бы сбивать с территории Польши или Румынии с помощью батарей Patriot, передает РИА «Новости».
Столтенберг заявил, что на встрече в Праге главы МИД стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля, речь также будет идти о гораздо большей роли альянса в координации поддержки безопасности и обучения Украины.
Напомним, Столтенберг заявил, что у Киева должна быть возможность наносить удары по военным объектам на всей территории России.