Тысячи спортсменов приняли участие в спортивном шествии на выставке «Россия»

«В 1919 году появилась замечательная традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади в Москве. В период с 1931 по 1954 годы они проводились на регулярной основе, собирали сотни тысяч жителей Советского Союза и в Москве, и в Ленинграде, но, к сожалению, позднее эта традиция была утрачена. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира», – подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев.

По маршруту проследовали бегуны, гимнасты, боксеры, пловцы, самбисты, волейболисты, футболисты, конькобежцы, фигуристы. Во главе колонн прошли двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей, шахматист Сергей Карякин, синхронистка Светлана Ромашина и многие другие. Участниками шествия также стали спортсмены-паралимпийцы.

Главной идеей масштабного шествия на выставке стала демонстрация лучших достижений разных спортивных эпох России, а также спортивной жизни страны в постоянном развитии и движении. С помощью специального реквизита, костюмов и программных инсталляций зрители были символически перенесены в эпоху грандиозных спортивных парадов, а затем возвращены в настоящее – к лучшим спортивным достижениям современности. Финалом шествия стало представление будущих спортивных успехов страны.

Шествие завершилось массовым флешмобом, спортивной зарядкой для всех желающих и праздничным концертом. Хэдлайнером финального шоу стала группа «Пицца».

«Сегодня «Здоровое Отечество» запускает обратный отсчет времени до парада на Красной площади в 2025 году. Сегодня в шествии плечом к плечу прошли более двух тысяч спортсменов, которые продемонстрировали свои заслуги, представители свыше 30 федераций спортивных трудовых резервов, участники ГТО, ну и, конечно же, спортивные семьи. Вместе мы – здоровая нация и великая спортивная держава», – заявила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает отличной идеей проведение шествия. «Подобные мероприятия нас объединяют и показывают всему миру, что мы есть, мы существуем, мы работаем и живем в великой стране!» – сказал гимнаст.

С ним согласен другой олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. «Надеюсь, что в следующем году на Красной площади будет еще больше спортсменов, представителей разных видов спорта и дисциплин, федераций. Мы в очередной раз показываем, что мы спортивная держава, и нас не победить!» – подчеркнул Никита Нагорный.

В апреле на выставке «Россия» стартовала масштабная спортивная программа совместно с Всероссийским движением «Здоровое Отечество». Ежедневно зарядки для всех желающих на Выставке проводят зарядки чемпионы, а на спортивной площадке каждый может найти активности для себя. А проведенная 20 апреля зарядка под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного стала рекордной по массовости в России – в ней приняли участие 5 773 человека.