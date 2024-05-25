  • Новость часаМинфин рассказал об ответе на незаконное использование активов России на Западе
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    Что означает вызов российского посла из Армении
    В России назвали причину снятия пограничных буев на Нарве
    Маск пожаловался на дороговизну «противодействия усилиям России по созданию помех»
    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    Российские военные освободили Архангельское в ДНР
    В деле генерала Попова изначально фигурировал другой военачальник
    Система ПВО сбила ночью три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
    Пашинян сообщил об экстренной посадке своего вертолета из-за погоды
    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    «Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    25 мая 2024, 15:52 • Новости дня

    ФК «Химки» стал победителем чемпионата Первой лиги

    Tекст: Вера Басилая

    Подмосковный футбольный клуб «Химки» стал победителем чемпионата Первой лиги, обыграв дома новороссийский «Черноморец» со счетом 2:1.

    Мячи в команде победителей забили Александр Руденко и Тимур Касимов, у «Черноморца» отличился Артем Воропаев, передает ТАСС.

    Подмосковный клуб набрал 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице, второе место – у махачкалинского «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят российской премьер-лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

    Краснодарская «Кубань», астраханский «Волгарь» и «Ленинградец» вылетели из Первой лиги по итогам сезона.

    25 мая 2024, 01:46 • Новости дня
    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский Союз потребовал от России объяснений после заявления Эстонии о том, что российские пограничники сняли буи на реке Нарве, разделяющей две страны. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», – приводит заявление Борреля ТАСС.

    Глава европейсок дипломатии назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».

    Ранее Департамент полиции и погранохраны МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи, которые обозначали судоходные пути на реке Нарве.

    В ведомстве отметили, что расположение буев может меняться каждую весну, и в этом году Россия не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.

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    24 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    @ t.me/UkrzalInfo

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером опубликовали фотографии последствий удара по составу с техникой украинской армии под Харьковом.

    В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».

    До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.

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    24 мая 2024, 20:28 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл будущее угнавшего танк украинца

    Полковник Кошкин: Угнавшего для ВС России танк украинца ждет проверка

    Военный эксперт раскрыл будущее угнавшего танк украинца
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский военный, перешедший на сторону России с угнанным танком, может попросить о льготах за добытый трофей, полагает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Кошкин отметил, что боец перешел на российскую сторону с боевой техникой, пригнал танк. «Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк – это все же веский довод для чего-то такого», – уточнил он, передает Lenta.Ru.

    По словам эксперта, сейчас с военным будут работать следователи. Им необходимо будет изучить его документы и подтвердить историю перехода на сторону России.

    «Следственные органы выясняют, кто этот человек, чем он занимался, числятся ли за ним какие-то воинские преступления. Все это небыстрая работа», – подчеркнул Кошкин.

    Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ.

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    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    25 мая 2024, 12:25 • Новости дня
    В России назвали причину снятия пограничных буев на Нарве

    Глава Ивангорода Карпенко: Эстонцы в одностороннем порядке установили пограничные буи на российской территории

    В России назвали причину снятия пограничных буев на Нарве
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Коллизия с установкой буев на Нарве – это провокация и шантаж со стороны Эстонии. Демонтированные российскими пограничниками буи были установлены Эстонией в одностороннем порядке на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД глава Ивангорода Виктор Карпенко. Ранее Евросоюз потребовал от России объяснений, почему буи были сняты, а глава МВД Эстонии пообещал вызвать на ковер российского поверенного в делах.

    «Эту коллизию мы расцениваем как провокацию и шантаж со стороны Эстонии. На протяжении многих лет проблем не было. Перед началом навигации мы проводили совместную встречу и вместе с эстонскими пограничниками устанавливали буи. Сейчас они отказались от такой встречи и выдали нам перечень координат, которые не соответствовали действительности», – рассказал глава Ивангорода Виктор Карпенко, который в течение десяти лет командовал морскими пограничниками в Кингисеппском районе.

    «Мало того, эстонцы в одностороннем порядке установили буи на нашей территории. Причем потом сами же признали, что эти координаты неверные, – продолжил собеседник. – Эти провокационные действия направлены на дестабилизацию ситуации. Сейчас все действия со стороны правительства Эстонии носят именно такой характер, начиная со сноса наших памятников и заканчивая вопросом с этими буями».

    Со стороны России, чьи пограничники сняли неправильно установленные буи в ночь на 23 мая, все действия были правильными и выверенными, они подкреплены правовой базой и международным сводом морского законодательства, подчеркнул Карпенко. Он напомнил о правилах прохождения государственной границы на внутренних морских водах и связанных с ними водоемах. «В них определено, что по рекам граница проходит по тальвегу (наиболее пониженные участки дна), а по водохранилищу, как правило, по старому руслу.... Мы всегда придерживаемся этих правил, которые определены международным сводом законов», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, буи впервые начали устанавливать по инициативе российской стороны, потому что они помогают местным отдыхающим и рыбакам не оказаться по ошибке в чужих территориальных водах. Он напомнил также, что эстонцы иногда не соглашаются по прохождению линии госграницы по Нарвскому водохранилищу, Финскому заливу и частично верхнему течению Нарвы. «Они считают, что у них там немного другие территории, а мы привязаны к международному своду законов и правил установки границы», – пояснил Карпенко.

    Как пишет сайт 47news, буи появились в акватории нижнего течения реки Нарва – у моста Дружба, рядом с Ивангородской крепостью и ГЭС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений, почему российские пограничники сняли буи на Нарве, разделяющей две страны. Боррель назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».

    По данным департамента полиции и погранохраны МВД Эстонии, российские пограничники сняли 25 буев. В ведомстве отметили, что расположение маркеров может меняться каждую весну, и в этом году Россия якобы не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.

    Глава ведомства Маргус Цахкна пообещал вызвать на ковер российского поверенного в делах и потребовал немедленного возвращения навигационных маркеров.

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    24 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

    «Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.

    Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.

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    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

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    24 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отменил рекомендации, запрещавшие журналистам использовать оскорбительные выражения в адрес Вооруженных сил РФ.

    Документ, ранее опубликованный на сайте нацсовета, был удален и более недоступен как по прямой ссылке, так и через поиск на сайте, передает РИА «Новости».

    В среду нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    Ранее политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздало.

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    25 мая 2024, 05:24 • Новости дня
    В деле генерала Попова изначально фигурировал другой военачальник

    В деле генерала Попова изначально фигурировал другой военачальник, который в последствие погиб

    В деле генерала Попова изначально фигурировал другой военачальник
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший в зоне спецоперации.

    Погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

    Напомним, что генерал Попов был арестован 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлопроката, закупленного для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

    Об отстранении Попова от командования 58-й армией стало известно в июле 2023 года.

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    24 мая 2024, 21:07 • Новости дня
    В ЦБ разъяснили указ президента об изъятии активов США

    Зампред ЦБ Габуния рассказал о компенсации ущерба за изъятие активов России в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Указ президента России Владимира Путина о возмещении России ущерба от изъятия активов со стороны США может быть использован для принятия ответных мер, заявил замглавы Банка России Филипп Габуния.

    Документ создал механизм, которым Россия сможет воспользоваться, если Вашингтон предпримет какие-либо действия в отношении ее активов, пояснил Габуния, передает РБК.

    «Мы будем смотреть и действовать по ситуации», – отметил он. Габуния добавил, что размер компенсации ущерба будет устанавливаться комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

    Накануне Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США.

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    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

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    24 мая 2024, 19:11 • Новости дня
    Мессенджер ICQ закрыт

    VK решила закрыть мессенджер ICQ

    Мессенджер ICQ закрыт
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мессенджер ICQ, которым владеет компания VK, прекратит свою работу с 26 июня, сообщили в пресс-службе проекта в пятницу.

    ICQ приостановит работу с 26 июня, клиентам предлагается перейти в «VK Мессенджер» или в VK «WorkSpace», передает ТАСС.

    «Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов «VK Мессенджер» и VK «WorkSpace», – говорится в сообщении.

    В VK пояснили, что холдинг сосредоточит усилия на развитии «VK Мессенджера» и на корпоративном решении на базе VK «WorkSpace».

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    25 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Зеленский высказался о своей нелегитимности

    Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности

    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.

     «Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.

    Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.

    Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.

    Коментарии (24)
    24 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Грузинский режиссер потребовал аннулировать его американскую визу
    Грузинский режиссер потребовал аннулировать его американскую визу
    @ Копылов Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный грузинский режиссер, экс-госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава в знак протеста против угроз Госсекретаря США Энтони Блинкена наказать Грузию за закон «О прозрачности иностранного влияния» потребовал дезавуировать свою американскую визу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью грузинскому телеканалу «PosTV» он сказал, что отправил соответствующее письмо в посольство Америки в Грузии.

    «Блинкен анонсировал колониальные репрессии против грузинских патриотов. А я не хочу возвращаться в прошлое, в тоталитарный режим, я жил в СССР, поэтому я потребовал дезавуировать мою десятилетнюю визу», – заявил Георгий Хаиндрава.

    Он также напомнил, что бывший президент Америки Дональд Трамп назвал нынешнюю администрацию США «фашистским режимом».

    По его словам, все те на Западе, кто в унисон критикуют грузинский закон, являются «агентами разведки США».

    Политсовет правящей «Грузинской мечты», комментируя угрозы Госсекретаря США Энтони Блинкена ввести санкции за закон «О прозрачности иностранного влияния», выступил 24 мая с заявлением о том, что «никакой шантаж не заставит ее предпринять шаги против интересов страны».

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