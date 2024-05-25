ФК «Химки» стал победителем чемпионата Первой лиги

В России назвали причину снятия пограничных буев на Нарве

Глава Ивангорода Карпенко: Эстонцы в одностороннем порядке установили пограничные буи на российской территории

Tекст: Андрей Резчиков

«Эту коллизию мы расцениваем как провокацию и шантаж со стороны Эстонии. На протяжении многих лет проблем не было. Перед началом навигации мы проводили совместную встречу и вместе с эстонскими пограничниками устанавливали буи. Сейчас они отказались от такой встречи и выдали нам перечень координат, которые не соответствовали действительности», – рассказал глава Ивангорода Виктор Карпенко, который в течение десяти лет командовал морскими пограничниками в Кингисеппском районе.

«Мало того, эстонцы в одностороннем порядке установили буи на нашей территории. Причем потом сами же признали, что эти координаты неверные, – продолжил собеседник. – Эти провокационные действия направлены на дестабилизацию ситуации. Сейчас все действия со стороны правительства Эстонии носят именно такой характер, начиная со сноса наших памятников и заканчивая вопросом с этими буями».

Со стороны России, чьи пограничники сняли неправильно установленные буи в ночь на 23 мая, все действия были правильными и выверенными, они подкреплены правовой базой и международным сводом морского законодательства, подчеркнул Карпенко. Он напомнил о правилах прохождения государственной границы на внутренних морских водах и связанных с ними водоемах. «В них определено, что по рекам граница проходит по тальвегу (наиболее пониженные участки дна), а по водохранилищу, как правило, по старому руслу.... Мы всегда придерживаемся этих правил, которые определены международным сводом законов», – подчеркнул собеседник.

По его словам, буи впервые начали устанавливать по инициативе российской стороны, потому что они помогают местным отдыхающим и рыбакам не оказаться по ошибке в чужих территориальных водах. Он напомнил также, что эстонцы иногда не соглашаются по прохождению линии госграницы по Нарвскому водохранилищу, Финскому заливу и частично верхнему течению Нарвы. «Они считают, что у них там немного другие территории, а мы привязаны к международному своду законов и правил установки границы», – пояснил Карпенко.

Как пишет сайт 47news, буи появились в акватории нижнего течения реки Нарва – у моста Дружба, рядом с Ивангородской крепостью и ГЭС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений, почему российские пограничники сняли буи на Нарве, разделяющей две страны. Боррель назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».

По данным департамента полиции и погранохраны МВД Эстонии, российские пограничники сняли 25 буев. В ведомстве отметили, что расположение маркеров может меняться каждую весну, и в этом году Россия якобы не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.

Глава ведомства Маргус Цахкна пообещал вызвать на ковер российского поверенного в делах и потребовал немедленного возвращения навигационных маркеров.