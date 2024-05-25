Лукашенко пригласил президента Мавритании посетить Минск

Tекст: Денис Тельманов

Приглашение прозвучало в поздравительном послании Лукашенко по случаю Дня Африки.



«Рассчитываю на вашу поддержку в качестве председателя Африканского союза белорусских партнерских инициатив и приглашаю посетить Минск с официальным визитом для обсуждения широкого круга вопросов международной и региональной повесток», - говорится в тексте поздравления, передает ТАСС.

В своем послании Лукашенко отметил, что Беларусь плодотворно сотрудничает с Африканским союзом и его государствами-членами, а также вносит вклад в успех Африканского ренессанса, поддерживая права народов на самоопределение и защиту своего суверенитета.

Президент Беларуси подчеркнул, что взаимодействие Минска со странами Африки с каждым годом расширяется.

«Главный акцент мы делаем на поддержке в углублении компетенций в промышленности, сельском хозяйстве, создании новых рабочих мест, организации медицинской помощи, обеспечении продовольственной безопасности, подготовке кадров по широкому спектру направлений», - отметил Лукашенко.