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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    25 мая 2024, 07:22 • Новости дня

    Лукашенко пригласил президента Мавритании посетить Минск

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Мавритании Мохамеда ульд Газвани посетить с визитом Минск.

    Приглашение прозвучало в поздравительном послании Лукашенко по случаю Дня Африки.

    «Рассчитываю на вашу поддержку в качестве председателя Африканского союза белорусских партнерских инициатив и приглашаю посетить Минск с официальным визитом для обсуждения широкого круга вопросов международной и региональной повесток», - говорится в тексте поздравления, передает ТАСС.

    В своем послании Лукашенко отметил, что Беларусь плодотворно сотрудничает с Африканским союзом и его государствами-членами, а также вносит вклад в успех Африканского ренессанса, поддерживая права народов на самоопределение и защиту своего суверенитета.

    Президент Беларуси подчеркнул, что взаимодействие Минска со странами Африки с каждым годом расширяется.

    «Главный акцент мы делаем на поддержке в углублении компетенций в промышленности, сельском хозяйстве, создании новых рабочих мест, организации медицинской помощи, обеспечении продовольственной безопасности, подготовке кадров по широкому спектру направлений», - отметил Лукашенко.

    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

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    24 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии задержаны двое граждан Таджикистана, их подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране, сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.

    Задержанные переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана, добавила Сахарчук, передает РИА «Новости».

    В апреле в Дагестане арестовали двоих подозреваемых в терроризме граждан Таджикистана.

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    24 мая 2024, 03:23 • Новости дня
    Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

    «Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально», – обратился Путин к Лукашенко, передает ТАСС.

    Российский лидер рассказал, что перед визитом обсудил направления сотрудничества с Белоруссией на встрече с членами правительства.

    По словам Путина, речь шла о промышленной кооперации, сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, вопросах безопасности. «У нас очень большая повестка», – добавил Путин.

    В пятницу в Минск прибудут члены российского правительства для участия в переговорах в расширенном формате.

    Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят вторую фазу ядерных учений России с участием белорусских военных.

    Визит в Белоруссию стал для Путина второй зарубежной поездкой после начала нового президентского срока.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Туск допустил открытие КПП «Бобровники» на польско-белорусской границе

    Туск: Польша может открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти в ближайшее время могут открыть КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Белоруссии, но только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с жителями города Белостока.

    Польский премьер заявил, что открытие КПП разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, который напрямую связан с белорусами и поляками, передает ТАСС.

    По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней, но при условии, что не будет возражений от военных и пограничников.

    Польша на фоне «безвиза» со стороны Белоруссии сообщала о закрытии погранперехода «Бобровники» в феврале 2023 года.

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    24 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин отметил высокое качество белорусской сельхозпродукции

    Tекст: Максим Попов

    Белорусские сельскохозяйственные товары обладают высоким качеством и пользуются заслуженной популярностью в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск.

    По словам Путина, в этом направлении Белоруссия демонстрирует очень хорошие показатели. В последнее время в России открылось большое количество торговых предприятий с вывесками «товары из Белоруссии». Они пользуются большим спросом, прежде всего, из-за своего качества, сказал он.

    Одновременно с этим Путин подчеркнул, что важным направлением двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Он заверил, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко поддерживал и будет поддерживать такое взаимодействие, потому что значительный объем товарооборота приходится именно на регионы, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам Путина, развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии остается безусловным приоритетом.


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    24 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин: Нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    «Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин предложил наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    24 мая 2024, 00:36 • Новости дня
    Белоруссия направит гумпомощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Белоруссия направит гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет министров Беларуси принял решение направить гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от сильных паводков. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

    В пострадавшие регионы России будет отправлен груз на сумму более 1,3 млн белорусских рублей (более 36,6 млн российских рублей), в который войдут медикаменты, одежда, обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь, сообщает ТАСС.

    Организацией доставки займется МЧС Беларуси. Спасатели также будут сопровождать груз и передадут его российским коллегам. Министерству иностранных дел поручено оказать содействие в передаче гуманитарной помощи.

    В формировании гуманитарного груза также примут участие ряд министерств и ведомств Беларуси, а также Гродненский и Минский облисполкомы.

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    23 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    FT: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Financial Times: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии с целью ограничения потока западных товаров и «предметов роскоши» в Россию, пишет Financial Times.

    По данным издания, вводится запрет на экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, передает РИА «Новости».

    Также ЕС вводит запрет на импорт алмазов из страны и ограничивает импорт в Россию «роскошных автомобилей» класса люкс.

    Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей из России.

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    24 мая 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин: Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей, что является ключевым моментом взаимодействия в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере», – слова российского лидера публикуются на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин назвал логистику для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

    Путин назвал развитие логистики для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок и между собой, и помогать друг другу, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированных на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать. Таких государств достаточно много», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начинают переговоры в Минске, куда глава России прибыл с официальным визитом.

    Известно, что Путин на автомобиле Aurus приехал во Дворец независимости, во внутреннем дворе которого его встретил президент Лукашенко, передает ТАСС.

    Президенты проведут первый разговор в узком составе, на него, по планам, отводится не менее часа.

    Позднее беседа продолжится в Малом зале переговоров с расширенным составом членов делегаций двух стран.

    Путина сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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