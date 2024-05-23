Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Лукашенко назначил Павла Муравейко новым начальником Генштаба ВС Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя госсекретаря Совбеза Павла Муравейко новым начальником Генштаба ВС Белоруссии – первым замминистра обороны, сообщает БелТА.
Как говорится в сообщении, Лукашенко при назначении акцентировал важность того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались передает ТАСС.
При этом он добавил, что начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Представлявший кандидатуру Муравейко государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заверил, что как министр обороны Виктор Хренин, так и Павел Муравейко – люди государственные, имеют опыт, знания и нацеленность на конечный результат и понимают, на какие должности назначены и каких целей должны достигать.
«Мне не безразлично, какие будут отношения в самом министерстве обороны. От вас зависит многое», – сказал Лукашенко.
Ранее в мае проверка ВС Белоруссии началась на фоне масштабных учений НАТО.