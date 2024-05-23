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    Главный вопрос войны в США доверили решать певице
    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    Юрист: Земельным инвесторам придется становиться дачниками
    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    Жителям освобожденных частей Харьковской области пообещали выдать паспорта России
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

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    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

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    23 мая 2024, 09:05 • Новости дня

    FT: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Financial Times: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии с целью ограничения потока западных товаров и «предметов роскоши» в Россию, пишет Financial Times.

    По данным издания, вводится запрет на экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, передает РИА «Новости».

    Также ЕС вводит запрет на импорт алмазов из страны и ограничивает импорт в Россию «роскошных автомобилей» класса люкс.

    Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей из России.

    21 мая 2024, 21:23 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России

    Еврокомиссия: Первое изъятие доходов от активов России состоится в июле

    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков Евросоюза произойдет в июле, сообщили в Еврокомиссии.

    В ЕК уточнили, что после первых изъятий в июле, последующие платежи будут происходить дважды в год, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС решили, что отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, где заморожено более 1 млн евро российских средств.

    МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных активов даже после отмены санкций. Об этом говорится в полном тексте постановления Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    В документе указано, что «Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», передает ТАСС.

    Таким образом, ЕС фактически присваивает себе доходы от замороженных российских активов.

    Совет ЕС считает, что доходы «не являются суверенными активами», поэтому на них не распространяются правила защиты таких активов.

    Ранее сообщалось, что первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков планируется в июле.

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    21 мая 2024, 20:32 • Новости дня
    Белоруссия запретила пиво и дезодоранты из Польши, Чехии и Прибалтики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусское руководство дополнило список запрещенных к ввозу и продаже в стране товаров из прибалтийских стран, а также из Польши и Чехии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

    Список расширили пивом, сброженными напитками, средствами для ухода за кожей, для волос, бритья, гигиены полости рта и зубов, дезодорантами, составами для ванн, мылом, чистящими средствами, напольными коврами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    Также в перечень вошли мужская текстильная одежда, обувь из натуральной кожи, головные уборы, фарфоровая и стеклянная столовая и кухонная посуда, а также ряд других товаров.

    В пресс-службе отметили, что данное решение является ответной мерой на подготовленный регламент Совета ЕС, который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции.

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    21 мая 2024, 22:10 • Новости дня
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице на юге столицы, в которой пострадали два человека.

    Следствие УВД по Южному округу возбудило дело по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    «Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

    По данным столичного ГСУ СК, двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями в спину. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

    «Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев», – сказали в пресс-службе.

    Вечером 21 мая на Медынской улице произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Три человека доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Остальных участников инцидента разыскивают.

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    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    21 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз пока не достиг полной независимости от Москвы в области энергетики, так как продолжает получать российский газ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    «Независимы ли мы полностью? Нет», – приводит его слова ТАСС.

    Мамер отметил, что ЕС пока импортирует «какое-то количество газа», однако больше, по его словам, «не испытывает прежнего давления». Он заявил, что ЕС предпринимает шаги по диверсификации своих источников энергии, но это процесс, который займет время.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

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    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    21 мая 2024, 12:48 • Новости дня
    В МИД заявили об отъезде из Латвии 1 тыс. россиян из-за дискриминации

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 1 тыс. россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий, созданных для них латвийскими властями, заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Константин Гузь.

    По его словам, латвийские власти «создают невыносимые условия», чтобы россияне самостоятельно покинули страну – на начало этого года речь идет о порядка 1 тыс. человек, передает ТАСС.

    Гузь также отметил, что в Литве ведется проверка лиц, получивших литовские паспорта в «порядке исключения».

    Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.

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    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня
    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

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    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

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    20 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Стоимость шенгенской визы решили поднять на 12%

    АТОР сообщила о росте стоимости шенгенской визы с июня на 12%

    Tекст: Антон Антонов

    С 11 июня стоимость шенгенской визы поднимется до 90 евро, то есть станет дороже на 12%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел Словении.

    Указывается, что Еврокомиссия поднимает «стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12%». За визу для взрослых придется заплатить 90 евро, для детей 6–12 лет – 45 евро, передает РИА «Новости».

    Стоимость визы пересматривается каждые три года с учетом «объективных критериев», например, инфляции и уровня зарплат в ЕС. ЕК считает, что из-за инфляции необходимо повысить визовые сборы.

    ЕК заявила, что в 2023 году по всему миру число заявок на шенгенские визы выросло на 37%, если сравнивать с 2022 годом, и превысило 10,3 млн. При этом лидером стали граждане Китая – 1,1 млн обращений за визой. Россия с 520 тыс. обращений закрыла топ-5 стран по этому показателю.

    Напомним, АТОР сообщала, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ. По сравнению с 2019-м, допандемийным, годом, доля отказов выросла более чем в 13 раз.


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    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

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    22 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе

    Член СПЧ Ионов: Иноагентские медиа запустили кампанию по обелению статуса Зеленского

    В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагентская пресса по истечении срока полномочий Владимира Зеленского запустила кампанию по обелению его статуса. Издания за грантовые средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему он остается на посту президента, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Ионов. Подобную деятельность эксперт считает сомнительной.

    «Русскоязычная оппозиционная пресса еще недавно утверждала, что президентские выборы в России якобы прошли с нарушениями электорального права. Сейчас же «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций), как и ряд других либеральных медиа, фактически запустила кампанию по обелению статуса Зеленского», – отметил Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы. 

    «Эти издания за грантовые субсидии и средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему режим Зеленского легитимен. Но, по сути, он стал диктатором. Многие политические силы обсуждают между собой, не настало ли время делить власть, потому что на Украине, фактически, невозможно провести выборы», – сказал спикер. По его мнению, попытки легитимизировать Зеленского представляются сомнительными.

    Что касается издания «Новая газета. Европа», то оно стало рупором пропагадны противника, считает Ионов. «Журналистам этого издания давно пора открыть офис в Киеве, поскольку то, что они сегодня пишут, отвечает чаяниям украинских националистов», – указал он. Собеседник подчеркивает: данное медиа не может иметь отношения к российскому обществу. «Его сотрудники поддерживают сепаратистов, журналисты открыто говорят о том, что координируют свои действия с разведкой противника. Поэтому однозначно можно говорить о том, что мы имеем дело с проукраинской силой», – заключил член СПЧ.

    Ранее русскоязычная оппозиционная пресса выпустила ряд материалов, целью которых является легитимизация власти Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Так, «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций) пишет, что он «начинает замещать себя сам, становится и. о. президента». «Нравится, так сказать, не нравится, но Зеленский легитимен», – говорится в публикации.

    Автор статьи, корреспондент на Украине Ольга Мусафирова, ссылается на статью 11 закона о правовом режиме военного положения. «В случае окончания срока полномочий президента Украины во время военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост нового президента, избранного после отмены военного положения», – приводит она разъяснение местного института правоведения и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук.

    Сам же Зеленский, в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства незавершенным. «Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», – сказал он. До этого Зеленский говорил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов».

    Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В условиях военного времени киевский режим отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского, сказал, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. «Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный», – отметил Путин.

    В Евросоюзе и ООН при этом заявили, что продолжают считать Зеленского президентом, несмотря на истекший срок его полномочий. Газета ВЗГЛЯД писала, какие аргументы используют на Западе и почему эта позиция на самом деле сомнительна.

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    23 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС

    Премьер Грузии Кобахидзе выразил надежду на деолигархизацию США и ЕС в ближайшие годы

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США и ЕС намерены принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на ЕС и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация.

    Как заявил Кобахидзе, он с «оптимизмом» рассчитывает на то, что «в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации». По его словам, сейчас есть «серьезные проблемы», а суверенитет стран испытывает «давление», передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

    Однако, по его словам, имеется «серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы». Руководство Грузии при этом сознательно не уточняет о ком идет речь. Однако, как заявил Кобахидзе, это «конкретные субъекты из «партии глобальной войны».

    Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России. Он подчеркнул, что «это главная причина разногласий», поэтому «нет места дискуссиям», стране требуется прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    По его словам, Венецианская комиссия, которая призвала «отменить закон в его нынешнем виде», «вошла в абсурд, когда ее заставили написать, что прозрачность не нужна, так как у комиссии больше не было аргументов».

    Тем временем госсекретарь США заявил, что ожидает «действий» со стороны Запада в ответ на законопроектом об иноагентах в Грузии. В частности, «ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии». По мнению США, проект закона «явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону интеграции в ЕС», передает ТАСС.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «наложила вето на «русский» закон». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Власти Грузии требуют от критиков закона аргументов и говорят, что пока не слышали их.

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    21 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского

    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.

    Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России

    Антироссийские санкции дали России возможность поставить с головы на ноги важнейший инструмент суверенитета – фондовый и финансовый рынки. В чем была проблема финансовых институтов России до недавнего времени, как она решается сейчас – и что это значит с точки зрения экономического суверенитета страны? Подробности

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    Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем

    Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности

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    Никабам мешает исламский радикализм

    В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба. Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует во многих странах, в том числе мусульманских. Эксперты говорят, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама. Подробности

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    Главный вопрос войны в США доверили решать певице

    Феноменальная популярность кантри-певицы Тейлор Свифт привела к тому, что от ее решения зависит результат выборов в США – останется ли президент Джо Байден или вернется президент Дональд Трамп. Почему перед этой женщиной пасуют главные политики Америки? И о чем ей стоило бы задуматься, делая свой выбор? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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