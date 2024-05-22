Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии

Политолог Мамрадзе: Парламент Грузии преодолеет вето президента по закону об иноагентах

Tекст: Дмитрий Александров

«Если такой шаг будет сделан по предложению, как стало известно из СМИ, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Чехии, то больше расширится не круг недовольных правительством Грузии, а круг разочаровавшихся партнерами в ЕС. Это будет реакция адекватных людей в Грузии, которые сегодня тоже могут критически относиться к данному закону, – отметил аналитик. – Эти люди будут раздражены авторами такой инициативы».

«Они будут спрашивать: а их то за что наказывают? Мировой практикой проверено, что наказывать население за решения правительства – контрпродуктивно», – сказал эксперт. По словам Мамрадзе, «на попятную власти Грузии не пойдут и даже под угрозой санкций, очевидно, закон не отменят, разве что могут внести небольшие изменения».

«Также следует заметить, что главное требование закона – подача деклараций – должно вступить в силу с 1 января. То есть он принимается не для того, чтобы приструнить кого-то перед выборами в парламент в октябре, а именно для обеспечения прозрачности и исключения соблазна финансировать в Грузии негативные процессы», – отметил он.

Мамрадзе считает, что на следующей неделе парламент преодолеет вето президента. «Конечно, будут новые акции протеста, но, надеюсь, демонстранты больше не захотят проявлять насилие. Оно непопулярно среди обычных граждан», – сказал он.

Мамрадзе призвал власти Грузии «больше разговаривать с западными партнерами, чтобы объяснять важность закона». «Больше дипломатии!» – сказал он, отметив, что политические процессы должны найти конвертацию в выборах в парламент 26 октября.

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на чиновников, что Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония поддерживают обсуждение потенциального введения антигрузинских санкций на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе. Санкции, в частности, могут коснуться визового режима с Грузией. Так в ЕС отреагировали на принятие грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».

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