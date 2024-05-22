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    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

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    13 комментариев
    22 мая 2024, 14:58 • Новости дня

    Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии

    Политолог Мамрадзе: Парламент Грузии преодолеет вето президента по закону об иноагентах

    Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Отмена или заморозка либерального визового режима с Грузией, рассматриваемая ЕС в качестве возможного ответа на закон «О прозрачности иностранного влияния», будет контрпродуктивной мерой, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Если такой шаг будет сделан по предложению, как стало известно из СМИ, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Чехии, то больше расширится не круг недовольных правительством Грузии, а круг разочаровавшихся партнерами в ЕС. Это будет реакция адекватных людей в Грузии, которые сегодня тоже могут критически относиться к данному закону, – отметил аналитик. – Эти люди будут раздражены авторами такой инициативы».

    «Они будут спрашивать: а их то за что наказывают? Мировой практикой проверено, что наказывать население за решения правительства – контрпродуктивно», – сказал эксперт. По словам Мамрадзе, «на попятную власти Грузии не пойдут и даже под угрозой санкций, очевидно, закон не отменят, разве что могут внести небольшие изменения».

    «Также следует заметить, что главное требование закона – подача деклараций – должно вступить в силу с 1 января. То есть он принимается не для того, чтобы приструнить кого-то перед выборами в парламент в октябре, а именно для обеспечения прозрачности и исключения соблазна финансировать в Грузии негативные процессы», – отметил он.

    Мамрадзе считает, что на следующей неделе парламент преодолеет вето президента. «Конечно, будут новые акции протеста, но, надеюсь, демонстранты больше не захотят проявлять насилие. Оно непопулярно среди обычных граждан», – сказал он.

    Мамрадзе призвал власти Грузии «больше разговаривать с западными партнерами, чтобы объяснять важность закона». «Больше дипломатии!» – сказал он, отметив, что политические процессы должны найти конвертацию в выборах в парламент 26 октября.

    Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на чиновников, что Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония поддерживают обсуждение потенциального введения антигрузинских санкций на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе. Санкции, в частности, могут коснуться визового режима с Грузией. Так в ЕС отреагировали на принятие грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.

    22 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, испытывающая давление со стороны Запада по вопросу открытия «второго фронта» против России, предложила странам Прибалтики самим сделать это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».

    «Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».

    «Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.

    «Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.

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    21 мая 2024, 21:23 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России

    Еврокомиссия: Первое изъятие доходов от активов России состоится в июле

    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков Евросоюза произойдет в июле, сообщили в Еврокомиссии.

    В ЕК уточнили, что после первых изъятий в июле, последующие платежи будут происходить дважды в год, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС решили, что отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, где заморожено более 1 млн евро российских средств.

    МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных активов даже после отмены санкций. Об этом говорится в полном тексте постановления Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    В документе указано, что «Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», передает ТАСС.

    Таким образом, ЕС фактически присваивает себе доходы от замороженных российских активов.

    Совет ЕС считает, что доходы «не являются суверенными активами», поэтому на них не распространяются правила защиты таких активов.

    Ранее сообщалось, что первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков планируется в июле.

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    21 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    Германия пообещала заблокировать вступление Грузии в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Германия в случае сохранения закона «О прозрачности иностранного влияния» в нынешнем виде заблокирует начало переговоров с Грузией о членстве в Евросоюзе, заявил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов. В нынешнем виде этот закон ниже стандартов, которым должна соответствовать страна-кандидат в ЕС. Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.

    По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «наложила вето на русский закон». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента на следующей неделе. Власти Грузии требуют от критиков закона аргументов и говорят, что пока не слышали их.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.

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    21 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз пока не достиг полной независимости от Москвы в области энергетики, так как продолжает получать российский газ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    «Независимы ли мы полностью? Нет», – приводит его слова ТАСС.

    Мамер отметил, что ЕС пока импортирует «какое-то количество газа», однако больше, по его словам, «не испытывает прежнего давления». Он заявил, что ЕС предпринимает шаги по диверсификации своих источников энергии, но это процесс, который займет время.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

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    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    21 мая 2024, 12:48 • Новости дня
    В МИД заявили об отъезде из Латвии 1 тыс. россиян из-за дискриминации

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 1 тыс. россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий, созданных для них латвийскими властями, заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Константин Гузь.

    По его словам, латвийские власти «создают невыносимые условия», чтобы россияне самостоятельно покинули страну – на начало этого года речь идет о порядка 1 тыс. человек, передает ТАСС.

    Гузь также отметил, что в Литве ведется проверка лиц, получивших литовские паспорта в «порядке исключения».

    Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.

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    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня
    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

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    21 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Грузия возложила на Америку ответственность за ухудшение отношений

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» возложила ответственность на американскую сторону за ухудшение отношений и предложила Вашингтону предпринять шаги для их оздоровления взамен шантажа Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении политического совета «Грузинской мечты» во вторник отмечается, что «оздоровление отношений Грузии и США полностью зависит от действий американской стороны».

    «Для этого нужны не полные тумана обещания перспектив и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и народу Грузии», – сказано в заявлении.

    Таким образом «Грузинская мечта» ответила на сведения Politico со ссылкой на Конгресс о том, что «США передадут Грузии важные военный и торговый пакеты и рассмотрят вопрос либерализации визового режима взамен на изменение антидемократического курса».

    В ином случае законопроект, внесенный в Конгресс, предусматривает санкции против представителей грузинского руководства.

    «Уважительное отношение к Грузии должно выражаться совершенно иначе, однако, к сожалению, ряд американских политиков и чиновников допускают ошибку за ошибкой и продолжают говорить с Грузией на языке шантажа», – заявил политсовет «Грузинской мечты».

    «Власти Грузии не играют. Мы принимаем закон о прозрачности НПО, так как не видим возможности успокоить страну иначе, – отмечено в заявлении. – НПО с 2020 года уже дважды пытались совершить в нашей стране революцию, и мы не можем ждать третьей попытки, сложив руки. Этот закон является для нас не предметом торга, а эффективным средством защиты суверенитета».

    «Торговаться суверенитетом и оставлять без ответа несправедливые нападки на Грузию не можем», – отмечает «Грузинская мечта».

    В заявлении отмечается, что продолжение таких подходов со стороны Америки «нанесет ущерб интересам и Грузии, и США».

    «Маленькая Грузия ничего не может изменить односторонне. Надеемся, что в Америке победит рациональная мысль, что будет на пользу обеим странам», – сказано в заявлении.

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    20 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Стоимость шенгенской визы решили поднять на 12%

    АТОР сообщила о росте стоимости шенгенской визы с июня на 12%

    Tекст: Антон Антонов

    С 11 июня стоимость шенгенской визы поднимется до 90 евро, то есть станет дороже на 12%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел Словении.

    Указывается, что Еврокомиссия поднимает «стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12%». За визу для взрослых придется заплатить 90 евро, для детей 6–12 лет – 45 евро, передает РИА «Новости».

    Стоимость визы пересматривается каждые три года с учетом «объективных критериев», например, инфляции и уровня зарплат в ЕС. ЕК считает, что из-за инфляции необходимо повысить визовые сборы.

    ЕК заявила, что в 2023 году по всему миру число заявок на шенгенские визы выросло на 37%, если сравнивать с 2022 годом, и превысило 10,3 млн. При этом лидером стали граждане Китая – 1,1 млн обращений за визой. Россия с 520 тыс. обращений закрыла топ-5 стран по этому показателю.

    Напомним, АТОР сообщала, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ. По сравнению с 2019-м, допандемийным, годом, доля отказов выросла более чем в 13 раз.


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    20 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС объясниться за финансирование радикалов

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о наличии у его страны вопросов к Евросоюзу за финансирование радикальных организаций в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это не у ЕС должны быть вопросы к Грузии (по закону «О прозрачности иностранного влияния), а у нас есть вопросы, почему они здесь скрытно финансируют политические партии и радикальные группы», – сказал он.

    По его словам, такое финансирование является для Грузии «вызовом».

    Шалва Папуашвили отметил, что «деньги французских, немецких налогоплательщиков, а также налогоплательщиков других стран Евросоюза через европейские фонды скрытно направляются (оппозиционным) политическим партиям и радикальных группам в Грузии».

    Он отметил, что со стороны доноров «доводилось слышать определенные признания в финансировании таких радикальных проектов с использованием фондов ЕС».

    «Это что за стандарты такие, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране – кандидате на членство через Европейский фонд демократии? Скандал – сейчас этот фонд оплачивает штрафы, наложенные грузинскими судами на тех, кто нападал на полицию и штурмовал парламент! То есть происходит поощрение насилия», - заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «некоторые политики из ЕС не хотят, чтобы стало прозрачным финансирование вредоносного влияния на Грузию, у них с этим проблемы».

    Также Шалва Папуашвили заявил, что «некоторые политики в Евросоюзе смотрят на Грузию свысока».

    «К сожалению, отношение такое – то, что можно им, Грузии не положено», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, в самом Евросоюзе сейчас принимается директива против иностранного вмешательства, а это значит, что критика в адрес Грузии по данному закону является «фарисейством».

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    20 мая 2024, 10:50 • Новости дня
    Премьер-министр Грузии заявил о гибельности «украинизации» страны

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Радикальная оппозиция заинтересована в «украинизации» Грузии, чего не допустят власти, заявил 20 мая на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «единственной целью протестов радикальной оппозиции против закона «О прозрачности иностранного влияния» является «украинизация» Грузии».

    «Не случайно один из лидеров акций протеста сказал об «украинизации». Они хотят, чтобы мы разделили судьбу Украины. А это значит – десятки тысяч погибших, 10 млн беженцев или вынужденно перемещенных лиц, разрушение экономики, расцвет коррупции, отсутствие выборов, политического плюрализма и свободы СМИ», – заявил глава правительства Грузии, который отметил, что Россия сейчас «оккупировала» в «два с половиной раза больше территории Украины», чем до начала СВО.

    «Грузии нужен мир. Мы его сохраним. Этот закон поможет нам обеспечить долгосрочные мир и стабильность», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    Он также подверг критике президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая «своим вето на этот закон закрыла все пространство для дскуссий».

    При этом глава правительства сказал, что по-прежнему готов к диалогу с молодыми участниками протеста.

    Однако, по его словам, выступающие за диалог подвергаются со стороны радикалов «буллингу и ненависти – главному оружию либерального фашизма».

    Предполагается, что парламент в конце мая преодолеет вето Зурабишвили, которая называет закон «русским» и требует отозвать его.

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    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

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    21 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского

    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.

    Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    21 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС одобрил план передачи Украине 90% средств от замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза одобрили план, согласно которому 90% доходов от замороженных активов Центрального банка России будут направлены на помощь Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, из 3 млрд евро в этом году 90% пойдет на нужды Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что план предусматривает финансирование поставок оружия и другой военной помощи Киеву.

    Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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