В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.2 комментария
Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии
Политолог Мамрадзе: Парламент Грузии преодолеет вето президента по закону об иноагентах
Отмена или заморозка либерального визового режима с Грузией, рассматриваемая ЕС в качестве возможного ответа на закон «О прозрачности иностранного влияния», будет контрпродуктивной мерой, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
«Если такой шаг будет сделан по предложению, как стало известно из СМИ, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Чехии, то больше расширится не круг недовольных правительством Грузии, а круг разочаровавшихся партнерами в ЕС. Это будет реакция адекватных людей в Грузии, которые сегодня тоже могут критически относиться к данному закону, – отметил аналитик. – Эти люди будут раздражены авторами такой инициативы».
«Они будут спрашивать: а их то за что наказывают? Мировой практикой проверено, что наказывать население за решения правительства – контрпродуктивно», – сказал эксперт. По словам Мамрадзе, «на попятную власти Грузии не пойдут и даже под угрозой санкций, очевидно, закон не отменят, разве что могут внести небольшие изменения».
«Также следует заметить, что главное требование закона – подача деклараций – должно вступить в силу с 1 января. То есть он принимается не для того, чтобы приструнить кого-то перед выборами в парламент в октябре, а именно для обеспечения прозрачности и исключения соблазна финансировать в Грузии негативные процессы», – отметил он.
Мамрадзе считает, что на следующей неделе парламент преодолеет вето президента. «Конечно, будут новые акции протеста, но, надеюсь, демонстранты больше не захотят проявлять насилие. Оно непопулярно среди обычных граждан», – сказал он.
Мамрадзе призвал власти Грузии «больше разговаривать с западными партнерами, чтобы объяснять важность закона». «Больше дипломатии!» – сказал он, отметив, что политические процессы должны найти конвертацию в выборах в парламент 26 октября.
Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на чиновников, что Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония поддерживают обсуждение потенциального введения антигрузинских санкций на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе. Санкции, в частности, могут коснуться визового режима с Грузией. Так в ЕС отреагировали на принятие грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».
Газета ВЗГЛЯД выясняла, удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.