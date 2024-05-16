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    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

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    16 мая 2024, 19:23 • Новости дня

    Эксперты: Путин собрал правительство победы

    Эксперты назвали основные черты кадровой политики Владимира Путина

    Эксперты: Путин собрал правительство победы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент при реализации своей кадровой стратегии ставит людей «на вырост», дает человеку возможность проявить себя. Управленцы получают возможность зарекомендовать себя в регионах и дорасти до федерального уровня, насыщая правительство профессиональными кадрами. Опыт нынешних министров позволяет стать им правительством победы.

    Начало нового президентского срока Владимира Путина стало перезагрузкой всей системы власти, заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». По его мнению, все кадры, назначенные сейчас, являются «кадрами Путина». Этот процесс стоит оценивать как системную кадровую политику, не выискивая какие-либо связи с группами влияния.

    «Президент оказался верен своей кадровой стратегии. Виден эволюционный путь развития – он переназначает кадры, понимая их высокий уровень профессионализма. При этом процесс рекрутинга носит институциональный характер. Так, «школа губернаторов» регулярно выпускает многих федеральных политиков», – уточняет он.

    Еще одна важная черта кадровой системы – преемственность. Чеснаков отметил повышение пяти губернаторов до федерального уровня. «Эти люди прошли школу на региональном уровне, и сегодня они могут реализовывать себя на более высоких постах. То есть мы видим ориентацию на единую систему публичной власти, как это прописано в Конституции», – подчеркивает эксперт.

    Ставить людей «на вырост»

    Важность «школы губернаторов» для рекрутинга управленцев отмечает и Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. «Это большая система по отбору и обучению специалистов. Сегодня выпускники и слушатели ее предыдущих циклов насытились опытом в субъектах страны и возвращаются на федеральный уровень», – указывает он.

    Эксперт напоминает, что перешедшие в правительство Михаил Дегтярев и Роман Старовойт были слушателями программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В свою очередь новый глава Минпромторга Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». Врио губернаторов, которых назначил президент, также являлись слушателями «школы губернаторов». Таким образом в стране формируется «единая, большая команда Путина».

    При этом глава государства делает «кадровые закладочки» – «ставит людей «на вырост», пробует их там, где можно подстраховать. «Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип – власть достается по способностям, профессиональным навыкам», – подчеркивает Алиев.

    Задачи класса «экстра»

    Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, считает, что «системные меры по выращиванию компетенций губернаторского корпуса показали себя в действии». От прихода глав регионов в правительство она ждет решений прикладного характера.

    По ее словам, пятеро экс-руководителей субъектов сумели преодолеть сложнейшие вызовы в вверенных им регионах. «Человек с земли сам прекрасно понимает, как строится работа на местах, как привлекать федеральные деньги. Поэтому для регионов это очень хороший знак массового рекрутинга», – говорит Кислицына.

    «Алиханов отлично справился с санкционным давлением в регионе-эксклаве. Тула, которую возглавлял Дюмин, тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Старовойт в Курской области проявил себя как управленец, успешно реагирующий на вызовы для приграничного региона. Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом, так как руководил Хабаровским краем. Сергей Цивилев отлично управлял Кузбассом – центром энергетической системы страны», – перечислила она.

    «Губернаторы, назначенные на федеральные должности, умеют решать любые задачи и понимают, как развивается страна», – развивает эту тему Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог». При этом все они на практике доказали высокую эффективность. Работая главами субъектов, они сумели разрешить целый ряд проблем класса «экстра», отмечает эксперт.

    «Правительство победы»

    «В целом кадровая политика – это не про обновление ради обновления, не про консерватизм ради консерватизма. Это про выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов при выполнении этих задач. Позитивные результаты от работы правительства, администрации президента и вообще всей системы – налицо. Работы была признана успешной», – добавляет Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    По его оценке, отдельного внимания заслуживает фигура нового министра обороны Андрея Белоусова, который являлся «ключевым стратегом» правительства. По его словам, это человек, не чуждый сферы обороны, поскольку Белоусов курировал нацпроект по беспилотникам.

    «Его перевод в военное ведомство – это работа над тем, чтобы цена победы не оказалась избыточной или заоблачной. Опыт, успех при реализации предыдущих проектов – все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы», – замечает Кузнецов.

    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

    Коментарии (9)
    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

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    16 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин встретился с Си Цзиньпином
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал китайский лидер Си Цзиньпин. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе делегаций.

    Программа государственного визита Путина в Китай официально начинается. В рамках официальной церемонии встречи Си Цзиньпин ждал президента России на площади, где выстроился почетный караул. Путин приехал к Дому народных собраний на «Аурусе». Лидеры двух стран пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации Китая и России, передает ТАСС.

    Кроме почетного караула и оркестра в церемонии принимали участие несколько десятков школьников. Они встречали Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний, передает РИА «Новости».

    С помоста Путин и Си Цзиньпин посмотрели на выступление Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. Прозвучали гимны двух стран. Церемония продолжалась около 15 минут. После Путин и Си Цзиньпин направились в Дом народных собраний. Также было сделано совместное официальное фото.


    В зале Фуцзянь началась встреча в узком составе делегаций. С российской стороны в ней принимают участие глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов. Также во встрече участвуют министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Напомним, Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    Коментарии (14)
    16 мая 2024, 07:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

    Отмечается, что в ходе переговоров Москва и Пекин подпишут совместные документы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Путин и Си Цзиньпин примут заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    После чего лидеры пообщаются в неформальной обстановке. Затем пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

    Ранее Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    Коментарии (9)
    16 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.

    В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.

    Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.

    Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.

    Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

    Коментарии (5)
    16 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

    Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

    От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

    Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.

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    16 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры

    Путин и Си Цзиньпин завершили двухчасовые переговоры в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин, прибывший в Китай с госвизитом, завершил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Далее ожидается подписание документов и заявления для СМИ.

    В ходе переговоров с участием делегаций Путин заявил, что порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков.

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    16 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Расшифрован «дипломатический фэн-шуй» на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ разъяснили значение цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.

    Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.

    Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин извинился в Китае перед переводчиком

    Путин извинился в Китае перед переводчиком за длинную речь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, извинился перед переводчиком за длинную реплику, он признался, что чувствует себя в Пекине как дома.

    Глава Российского государства на концерте, посвященном 75-летию дипотношений России и КНР, произнес несколько предложений без пауз, усложнив задачу переводчика, передает ТАСС.

    Переводчик переводил речь с русского на китайский не синхронно, а последовательно.

    «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал (отдыха) переводчику», – сказал Путин.

    Он добавил, что произнес длинную реплику, поскольку чувствует себя в Пекине «как дома».

    «Поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», – пояснил президент России.

    Напомним, Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

    Коментарии (0)
    16 мая 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, это развернутый документ, состоящий из более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – приводит его слова ТАСС.

    В присутствии руководителей двух стран российская и китайская делегации подписали десять совместных документов на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств. С китайской стороны документы подписывали представители аналогичных структур КНР.

    Среди подписанных соглашений – концепция развития острова Большой-Уссурийский, протоколы о требованиях к экспортируемым в КНР говядине и топинамбуру, договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    16 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах» перед началом переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину о «начале урожаев» в Китае.

    Си Цзиньпин рассказал Путину, что в Китае «начались урожаи». «Отлично», – сказал в ответ глава Российского государства. Кроме того, президент России оценил проход почетного полка и военного оркестра, подняв большой палец вверх, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал Си Цзиньпин. Стороны начали переговоры в узком составе делегаций.

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    16 мая 2024, 15:02 • Новости дня
    Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами

    Политолог Манойло: Теракт в «Крокусе» стал одним из триггеров для наведения порядка в сфере миграции

    Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Усиление контроля миграционных процессов стало одной из задач, которую президент поставил перед переназначенным главой МВД, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее Владимир Колокольцев потребовал жестко пресекать нарушения мигрантами правил проживания в России.

    «Требования Колокольцева абсолютно правильные и обоснованные. Нам необходимо усилить контроль как за самой миграцией, так и за пребыванием мигрантов в стране, а также пресекать попытки приезжих покупать сертификаты о знании русского языка», – говорит Андрей Манойло, политолог, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

    Он не исключает, что усиление контроля миграции стало одной из задач, которую Владимир Путин поставил перед министром после переназначения. «Команда навести порядок в этой сфере, скорее всего, была дана президентом. И теперь мы видим, что ведомство приступило к реализации этого решения», – детализировал спикер.

    Кроме того, Манойло допускает, что требования Колокольцева стали реакцией на террористический акт в «Крокусе». «Это одно из самых резонансных происшествий с участием мигрантов, которое всколыхнуло общество. Я думаю, что трагедия стала определенным триггером для того, чтобы проблемами, связанными с миграцией, занялись серьезно и основательно», – заключил политолог.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал принимать жесткие меры в ответ на злоупотребления иностранными гражданами права находиться в стране, а также усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом он заявил, представляя личному составу руководителей трех территориальных органов ведомства – по Калужской и Омской областям, а также по Республике Калмыкия.

    Колокольцев потребовал от них «следить за качеством оперативной работы». «Требую принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России, наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования», – цитирует министра ТАСС.

    Как указал Колокольцев, сотрудникам МВД следует своевременно отрабатывать поступающие от граждан и появляющиеся в СМИ сигналы о возможных экстремистских проявлениях и деятельности этнических преступных сообществ со стороны мигрантов. «Для оказания помощи территориальным органам в центральном аппарате министерства действует рабочая группа по реагированию на факты резонансных правонарушений с участием мигрантов», – подчеркнул он.

    Ранее Колокольцев заявил, что МВД готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России. При этом он указал, что необходимо избегать необоснованных репрессивных мер к мигрантам и ксенофобии.

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    16 мая 2024, 08:07 • Новости дня
    Путин: Почти 90% платежей между Россией и Китаем проводятся в нацвалютах

    Tекст: Ольга Никитина

    Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил президент Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

    «За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях», – приводит его слова РИА «Новости».

    Мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение, добавил Путин, «обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты».

    «Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены», – сказал президент России.

    Напомним, Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

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    16 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку беспилотников и ракет ВСУ над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников и ракет над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областей и республики Крым, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У», а также один дрон ВСУ над Белгородской областью, четыре БПЛА над Крымом, один беспилотник над Брянской областью, один дрон над Калужской областью и два беспилотника над Тульской областью.

    Напомним, вечером 15 мая и в ночь на 16 мая украинским атакам подверглись Брянская и Белгородская области, а также Севастополь.

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